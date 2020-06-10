Канали «Футбол 1» та «Футбол 2» зникли у кременчужан до кінця літа

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 1 021 Коментарів: 2

Кременчужани жаліються, що не можуть дивитися футбол по телебаченню

До редакції «Телеграфа» звернувся кременчужанин Сергій, який розповів, що в пакеті програм «Візиту» зникли телеканали «Футбол 1» та «Футбол 2». Ми звернулися за коментарем до диспетчерської телекомпанії «Візит», де нам повідомили, що до осені, на жаль, кременчужани не побачать два футбольних канали.





- На жаль, дані телеканали не будуть транслюватися, вони повністю відмовилися від послуг кабельних провайдерів. Вони будуть надавати свої послуги самостійно, через інтернет або супутник, - повідомила диспетчер.





Нагадаємо, що минулого року наприкінці лютого з пакету телепрограм «Візит» також зникли «Футбол 1» та «Футбол 2». Навіть на сесії Кременчуцької міської ради підняли питання про звернення до голови Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення з вимогою перевірити діяльність приватної телекомпанії «Візит». Канали відновили в середині березня 2019 року.



