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Кременчук, Споживач

У Крюкові чоловік зателефонував на 15-63, бо йому не сподобався запах риби у магазині

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 1 534 Коментарів: 7

 

Начальниця управління розвитку підприємництва та торгівлі Людмила Жорняк пояснила, що у подібних конфліктних ситуація краще дзвонити у поліцію, потім вже розбиратиметься Держпродспоживслужба

На вихідних в одному з магазинів Крюкова сталася конфліктна ситуація: чоловік зателефонував на 15-63 через те, що йому не сподобався запах риби, яку він придбав. Про інцидент 9 червня повідомила начальниця управління розвитку підприємництва та торгівлі Людмила Жорняк на засіданні міського штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації.


- Відвідувач купив рибу, йому не сподобався її запах, замість того, щоб її повернути, некоректно з ним повелися, - розповіла Людмила Жорняк про дії працівників магазину.


Вона звернулася до всіх кременчужан та зауважила: якщо виникла конфліктна ситуація, у такому випадку як продавці можуть викликати поліцію, так і самі покупці.


- Не завжди служба 15-63 може розглянути таке як якість продукції харчування, у нас є чергові Держпродспоживслужби – і тоді треба звертатися туди. Але у вихідний день, на жаль, експертизу ніхто не може зробити, - прокоментувала начальниця управління розвитку підприємництва та торгівлі.


Тож дане питання залишили на контролі та перевірять його сьогодні, 9 червня.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: ru.depositphotos.com
Теги: магазин Крюков рыба запах

Коментарі: 7

3 330
Daniel Mroz:
Сьогодні, 10:48

Жорняк пояснила, що у подібних конфліктних ситуація краще дзвонити у поліцію (с)

До чого тут поліція, нах ти поради даєш в чому хрєн розбираєшся? Поліція не має права пересилати заяви, навіть і не в їх компетенції,  і вони цього не роблять.  Скаржитися треба в той орган, який уповноважений займатися проблемою якості і обслуговування споживачів.  Дивно, що в ООН не радила звонити...


9 1
219
gansit:
Сьогодні, 11:11

Цитата: Daniel Mroz

Жорняк пояснила, що у подібних конфліктних ситуація краще дзвонити у поліцію (с)

До чого тут поліція, нах ти поради даєш в чому хрєн розбираєшся? Поліція не має права пересилати заяви, навіть і не в їх компетенції,  і вони цього не роблять.  Скаржитися треба в той орган, який уповноважений займатися проблемою якості і обслуговування споживачів.  Дивно, що в ООН не радила звонити...

У нее просто ума нету,лепечет чё попало.Прикрывает сразу свою 5  точку.


5 1
2 159
evil:
Сьогодні, 11:18

Цитата: Daniel Mroz
Дивно, що в ООН не радила звонити...

Или вообще могла сказать как Остап Бендер: 

Обратитесь во Всемирную лигу сексуальных реформ, может быть, там помогут...


2 1
4 519
Solenoid:
Сьогодні, 11:19

Ставлю 100 на красное, что брал он рыбу в оптовичке или гейопте.

2 2
29
Руслан Климашенко:
Сьогодні, 11:45

А кадминистратору магазина подойти ума не хватило что ли?


4 3
191
Grinenko:
Сьогодні, 11:56

Проверять надо перед тем как покупать!!!


2 5
2 159
evil:
Сьогодні, 12:01

А у Жорняк таки здорово подгорает...Из соседнего кабинета срочно двух штатных ботов в комментарии закинули...А кто-то писал что не читают. Читают еще как!


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