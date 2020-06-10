У Крюкові чоловік зателефонував на 15-63, бо йому не сподобався запах риби у магазині

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 1 534 Коментарів: 7

Начальниця управління розвитку підприємництва та торгівлі Людмила Жорняк пояснила, що у подібних конфліктних ситуація краще дзвонити у поліцію, потім вже розбиратиметься Держпродспоживслужба

На вихідних в одному з магазинів Крюкова сталася конфліктна ситуація: чоловік зателефонував на 15-63 через те, що йому не сподобався запах риби, яку він придбав. Про інцидент 9 червня повідомила начальниця управління розвитку підприємництва та торгівлі Людмила Жорняк на засіданні міського штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації.





- Відвідувач купив рибу, йому не сподобався її запах, замість того, щоб її повернути, некоректно з ним повелися, - розповіла Людмила Жорняк про дії працівників магазину.



Вона звернулася до всіх кременчужан та зауважила: якщо виникла конфліктна ситуація, у такому випадку як продавці можуть викликати поліцію, так і самі покупці.





- Не завжди служба 15-63 може розглянути таке як якість продукції харчування, у нас є чергові Держпродспоживслужби – і тоді треба звертатися туди. Але у вихідний день, на жаль, експертизу ніхто не може зробити, - прокоментувала начальниця управління розвитку підприємництва та торгівлі.



Тож дане питання залишили на контролі та перевірять його сьогодні, 9 червня.