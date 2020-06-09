Племянник Шаповалова вошел в политсовет полтавской парторганизации «Слуги народа»

Вчора, 19:11 Переглядів: 997 Коментарів: 1

Кременчужанин Алексей Мовчан вошел в политсовет Полтавской областной парторганизации президентской партии «Слуга народа». Такое решение принято на региональной партконференции.



В настоящее время президентская партия активно проводит партконференции в регионах, срочно избирает глав региональных парторганизаций и формирует политсоветы. Идет подготовка к местным выборам, которые состоятся осенью – «Слуга народа» стремится занять лидирующие позиции в регионах.



Алексей Мовчан – народный депутат, член партии «Слуга народа» и племянник кременчугского нардепа Шаповалова.



По версии «Телеграфа», в данной ситуации родство с Шаповаловым играет важную роль.



Осенью в Кременчуге состоятся выборы мэра. Действующий мэр Виталий Малецкий – член команды нардепа Шаповалова, фактически нардеп – его куратор. Есть все основания полагать, что команда Шаповалова планирует повторно победить на выборах и снова посадить в кресло мэра своего человека. Вероятней всего, им будет Виталий Малецкий.



На предстоящих выборах наиболее опасный соперник для Малецкого – кандидат от президентской партии «Слуга народа», т. к. рейтинг Зеленского и рейтинг его партии до сих пор очень высок. Соответственно, для победы команды Шаповалова очень важно, кого выдвинет в мэры Кременчуга партия «Слуга народа».



А эта партия может повести себя по-разному. Например, может «слить» округ команде Шаповалова, выставив на выборы заведомо непроходного, малоизвестного в городе кандидата. Нечто подобное мы наблюдали на парламентских выборах 2019 года. Тогда кандидатом от «Слуги народа» хотели стать несколько известных кременчужан – переговоры вели врач и волонтер Зауральский, депутат горсовета Пиддубная, а также состоятельный кандидат Мазур.



Им всем отказали. Партия «Слуга народа» выдвинула кандидатом по Кременчугу малоизвестного кременчужанам адвоката Феликса Урина. До парламентских выборов он вообще не занимался политикой, но благодаря бренду «Слуги народа» занял второе место на выборах и практически дышал в затылок Шаповалову. Если бы кандидатом от «Слуги народа» был более известный кременчужанам деятель, он бы, вполне вероятно, победил Шаповалова. Но президентская партия не выдвинула такого кандидата – что дало нам основания полагать, что «Слуги народа» вполне могли «слить» Кременчуг Шаповалову.



Что мешает «слугам» слить Кременчуг команде Шаповалова на выборах мэра? «Слуги» могут выдвинуть откровенно слабого кандидата, который не будет представлять угрозы для Малецкого. А могут вообще не выдвигать кандидата в мэры – о такой практике тоже уже появилась информация. В такой ситуации очень важно, что в политсовете областной парторганизации «Слуги народа» сидит родной племянник нардепа Шаповалова.