Постапокаліптична прогулянка кременчужан до найвищої точки Лівобережжя

Вчора, 18:01 Переглядів: 2 370





































Фото: Артем Коваленко

У суботу кременечужани на свої роверах здійснили лайтову постапокаліптичну прогулянку до Пивихи - найвищої точки Лівобережної України. Поїздка на яку так довго чекали видалася крутою, велосипедистам дуже пощастило з погодою та компанією, адже після тривалого карантину вдалося виїхати за межі Кременчука.









Разом з когортою велосипедистів-професіоналів вирушив фотограф «Кременчуцького Телеграфа» Артем Коваленко. Артем поділився враженнями, що раніше подорожував на велосипеді на довгі дистанції, проте останнім часом такої можливості не мав. Ця самовпевненість й зіграла злий жарт з нашим колегою, але про це трохи згодом.









Виїхали велосипедисти з Кременчука зранку й до Пивихи прямували різноманітними дорогами: від траси до піщаних кам'янистих доріг під покривом дерев.





- На велопрогулянку прийшли підготовлені хлопці та дівчата. На їх фоні я виглядав як людина, яка проходила повз, побачила компанію й вирішила приєднатися. В організаторів хороша фішка: один з них їде попереду колони, а інший - замикає, таким чином ніхто нікого не кидає.

Раніше їздив на довгі дистанції, але це було давно й я вважав, що якщо раз проїхався, то можу. Але не оцінив того моменту, що давно не їздив, тому було боляче з незвички, - розповів Артем.





Доїхавши до найвищої точки Лівобережжя, мандрівники з Кременчука зробили кілька світлин на пам'ять, помилувалися пейзажем, навіть скупалися у «Кременчуцькому морі», й вирушили назад до Кременчука.









Артем радить, якщо ви вперше як і він вирушите помандрувати на великі дистанції, то варто: