COVID-19 виявили у кременчужанки, яка лежить в інфекційному відділенні ЛІЛ «Кременчуцька» з пневмонією

Вчора, 17:31 Переглядів: 2 513 Коментарів: 3

Двоє пацієнтів інфекційного відділення одужали від коронавірусної хвороби (це показали повторні ПЛР-тести) і 10 червня їх випишуть з лікарні

Сьогодні, 9 червня, у Кременчуці отримали ще один позитивний результат аналізу на коронавірус – COVID-19 виявили у жінки, яка знаходиться на лікуванні в інфекційному відділенні ЛІЛ «Кременчуцька» з пневмонією. Про це проінформував керівник управління охорони здоров’я міста Максим Середа на засіданні надзвичайної протиепідемічної комісії.





Таким чином у нашому місті нараховується 111 підтверджених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію.





Також Максим Середа повідомив гарну новину: у двох пацієнтів, які лежать в інфекційному відділенні, повторні ПЛР-тести показали, що вони одужали від коронавірусної хвороби. І завтра, 10 червня, цих двох людей випишуть з лікарні.