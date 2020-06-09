Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 09.06.2020 09:30
Підтверджені:
Україна27856
Кременчук110
Хворі:
Україна14634
Кременчук4
Одужало:
Україна12412
Кременчук102
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Топ новина, Кременчук, Здоров'я, Коронавірус / Карантин

COVID-19 виявили у кременчужанки, яка лежить в інфекційному відділенні ЛІЛ «Кременчуцька» з пневмонією

Вчора, 17:31 Переглядів: 2 513 Коментарів: 3

 

Двоє пацієнтів інфекційного відділення одужали від коронавірусної хвороби (це показали повторні ПЛР-тести) і 10 червня їх випишуть з лікарні

Сьогодні, 9 червня, у Кременчуці отримали ще один позитивний результат аналізу на коронавірус – COVID-19 виявили у жінки, яка знаходиться на лікуванні в інфекційному відділенні ЛІЛ «Кременчуцька» з пневмонією. Про це проінформував керівник управління охорони здоров’я міста Максим Середа на засіданні надзвичайної протиепідемічної комісії.


Таким чином у нашому місті нараховується 111 підтверджених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію.


Також Максим Середа повідомив гарну новину: у двох пацієнтів, які лежать в інфекційному відділенні, повторні ПЛР-тести показали, що вони одужали від коронавірусної хвороби. І завтра, 10 червня, цих двох людей випишуть з лікарні.

6
Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус заболеваемость

Коментарі: 3

26
motya:
Вчора, 19:18

блин да вы запарили с этой ересью.вон товарищ трамп вам русским по-белому сказал вирус исчез таинственным образом.вы чё не верите?


4 19
437
enic:
Вчора, 19:46

Цитата: motya
вы чё не верите?

Не вірять, бісові діти! От що з ними робити? neutral_face


4 4
26
motya:
Вчора, 21:42

Цитата: enic

Цитата: motya
вы чё не верите?

Не вірять, бісові діти! От що з ними робити? neutral_face

Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи

вот и отправить к их папашке..


0 4

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