В области «Слугу народа» возглавила Савченко – значит второе пришествие Урина в Кременчуге может не состояться

Вчора, 17:27 Переглядів: 2 369 Коментарів: 1

Главой Полтавской областной парторганизации ПП «Слуга народа» избрана Ольга Савченко – а не Юрий Корявченков, как ожидалось. Такое решение приняли на региональной партийной конференции.



Ольга Савченко – народный депутат, член парламентской фракции президентской партии «Слуга народа». Она – заместитель главы фракции, а также заместитель Комитета Верховной Рады по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы ВРУ.



Савченко – юрист в области международного и финансового права. Согласно декларации за 2019 год, её доход от предпринимательской деятельности составил 12,9 млн. грн. А зарплата в Верховной Раде – 158 000 грн.



Возглавив областную парторганизацию президентской партии, Савченко автоматически стала куратором от «Слуги народа» по Полтавской области – в том числе и на местных выборах, которые состоятся осенью.



Ранее, в феврале текущего года, «Украинская правда» со ссылкой на источник в ПП «Слуга народа», опубликовала список будущих кураторов по областям от «Слуги народа». Задача кураторов – контролировать местные выборы в регионах.



На тот момент куратором по Полтавской области был указан Юрий Корявченков – он же Юзик, коллега Зеленского – бывший актер студии «Квартал 95», а ныне – народный депутата Украины, член парламентской фракции ПП «Слуга народа».



У Юрия Корявченкова есть брат Сергей Корявченков – руководитель ПрАТ «Рыжевский гранитный карьер» (РГК), расположен в Горишних Плавнях).



Интересы РГК в судах представлял Феликс Урин – кременчугский адвокат, мало известный широкой публике до парламентских выборов 2019 года. На этих выборах не занимавшийся прежде политикой Урин стал вдруг кандидатом в народные депутаты по Кременчугскому округу от президентской партии «Слуга народа». «ТелеграфЪ» тогда придерживался версии, что в кандидаты от «Слуги народа» Урин попал благодаря протекции Сергея Корявченкова – двоюродного брата Юзика.



Если бы Полтавскую областную парторганизацию «Слуги народа» официально возглавил Юрий Корявченков, у нас были бы основания на местных выборах в Кременчуге ожидать второго пришествия Феликса Урина – например, в качестве кандидата в мэры от партии «Слуга народа».



Но Полтавскую областную парторганизацию возглавила Ольга Савченко. А Юзик, он же Юрий, согласно пресс-релизу партии, возглавил парторганизацию ПП «Слуга народа» в городе Кривой Рог.





Так что второе пришествие Феликса Урина в Кременчуге пока под вопросом.