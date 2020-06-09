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Кременчук, Політика

В области «Слугу народа» возглавила Савченко – значит второе пришествие Урина в Кременчуге может не состояться

Вчора, 17:27 Переглядів: 2 369 Коментарів: 1

 

Президентская партия готовится к местным выборам

Главой Полтавской областной парторганизации ПП «Слуга народа» избрана Ольга Савченко – а не Юрий Корявченков, как ожидалось. Такое решение приняли на региональной партийной конференции.


Ольга Савченко – народный депутат, член парламентской фракции президентской партии «Слуга народа». Она – заместитель главы фракции, а также заместитель Комитета Верховной Рады по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы ВРУ.


Савченко – юрист в области международного и финансового права. Согласно декларации за 2019 год, её доход от предпринимательской деятельности составил 12,9 млн. грн. А зарплата в Верховной Раде – 158 000 грн.


Возглавив областную парторганизацию президентской партии, Савченко автоматически стала куратором от «Слуги народа» по Полтавской области – в том числе и на местных выборах, которые состоятся осенью.


Ранее, в феврале текущего года, «Украинская правда» со ссылкой на источник в ПП «Слуга народа», опубликовала список будущих кураторов по областям от «Слуги народа». Задача кураторов – контролировать местные выборы в регионах.


На тот момент куратором по Полтавской области был указан Юрий Корявченков – он же Юзик, коллега Зеленского – бывший актер студии «Квартал 95»,  а ныне – народный депутата Украины, член парламентской фракции ПП «Слуга народа».


У Юрия Корявченкова есть брат Сергей Корявченков – руководитель ПрАТ «Рыжевский гранитный карьер» (РГК), расположен в Горишних Плавнях).


Интересы РГК в судах представлял Феликс Урин – кременчугский адвокат, мало известный широкой публике до парламентских выборов 2019 года. На этих выборах не занимавшийся прежде политикой Урин стал вдруг кандидатом в народные депутаты по Кременчугскому округу от президентской партии «Слуга народа». «ТелеграфЪ» тогда придерживался версии, что в кандидаты от «Слуги народа» Урин попал благодаря протекции Сергея Корявченкова – двоюродного брата Юзика.


Если бы Полтавскую областную парторганизацию «Слуги народа» официально возглавил Юрий Корявченков, у нас были бы основания на местных выборах в Кременчуге ожидать второго пришествия Феликса Урина – например, в качестве кандидата в мэры от партии «Слуга народа».


Но Полтавскую областную парторганизацию возглавила Ольга Савченко. А Юзик, он же Юрий, согласно пресс-релизу партии, возглавил парторганизацию ПП «Слуга народа» в городе Кривой Рог.


Так что второе пришествие Феликса Урина в Кременчуге пока под вопросом.

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Автор: Лариса Артеменко
Теги: партия Слуга народа Квартал 95 Юзик народный депутат областная парторганизация Ольга Савченко Кременчуг местные выборы Владимир Зеленский

Коментарі: 1

4 350
Туся:
Вчора, 20:30

 Що тут казати. До влади знову лізуть магнати, багатії, що зколотили свій статок за рахунок простого українського народу. І, той народ з його проблемами  і в *** їм не торохтить.


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