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Кременчук, Коронавірус / Карантин

5 червня активного відкриття кафе та ресторанів у Кременчуці не відбулося

Вчора, 17:02 Переглядів: 1 485 Коментарів: 1

На вихідних зафіксували порушення карантину, наприклад, у магазинах перестали фасувати продукцію або покупці не дотримувалися черги

Станом на 5 червня активного відкриття кафе та ресторанів у Кременчуці не відбулося, бо багато суб'єктів господарювання чекали офіційного дозволу і здійснювали підготовчі роботи. Про це розповіла начальниця управління розвитку підприємництва та торгівлі Людмила Жорняк на засіданні міського штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації.


Нагадаємо, з п'ятниці, 5 червня, у Кременчуці закладам громадського харчування дозволили приймати відвідувачів не лише на літніх майданчиках, але й у самому закладі.


Крім того, Людмила Жорняк проінформувала, що на цих вихідних були зауваження до окремих магазинів щодо дотримання карантинних вимог:

  • у деяких «Оптовичках» та «Маркетоптах» перестали фасувати продукцію, у такому випадку одразу зв'язувалися з керівництвом магазину, щоб воно виправило ситуацію, адже зараз дозволено не фасувати лише овочі та фрукти (проте біля них обов'язково мають бути у наявності рукавички);
  • недотримання черг, через що люди скаржилися на 15-63 (наприклад, на «Маркеопт» на проспекті Свободи, 126 – там покупці не дотримувалися черги).
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Автор: Катерина Турубара
Теги: магазины кафе карантин

Коментарі: 1

227
cheh_a:
Вчора, 18:33

та почти во всех маркетоптах переодически давка


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