5 червня активного відкриття кафе та ресторанів у Кременчуці не відбулося

Вчора, 17:02 Переглядів: 1 485 Коментарів: 1

На вихідних зафіксували порушення карантину, наприклад, у магазинах перестали фасувати продукцію або покупці не дотримувалися черги

Станом на 5 червня активного відкриття кафе та ресторанів у Кременчуці не відбулося, бо багато суб'єктів господарювання чекали офіційного дозволу і здійснювали підготовчі роботи. Про це розповіла начальниця управління розвитку підприємництва та торгівлі Людмила Жорняк на засіданні міського штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації.





Нагадаємо, з п'ятниці, 5 червня, у Кременчуці закладам громадського харчування дозволили приймати відвідувачів не лише на літніх майданчиках, але й у самому закладі.





Крім того, Людмила Жорняк проінформувала, що на цих вихідних були зауваження до окремих магазинів щодо дотримання карантинних вимог: