Хокейний клуб «Кременчук» сьогодні відзначає 10-річний ювілей

Вчора, 16:29 Переглядів: 516 Коментарів: 1

Сьогодні, 9 червня 2020 року, хокейний клуб «Кременчук» відзначає ювілей – 10 років зі дня утворення. про це повідомляє пресслужба клубу.



9 червня 2010 офіційно був створений хокейний клуб «Кременчук». На професійні рейки хокей в Кременчуці став після приходу в нього Мазура Сергія Володимировича, президента ХК «Кременчук». Зібравши в один колектив місцевих хокейних любителів і знаменитих українських хокеїстів, які завершили професійну кар'єру, команда виграла три рази чемпіонат України серед аматорів. Багато з цих гравців стали фундаментом майбутньої професійної команди, увійшли в керівництво, тренерський та адміністративний штаб ХК «Кременчук». В її складі виступали: президент команди Сергій Мазур, головний тренер та генеральний менеджер Олександр Савицький, директор ХК «Айсберг» Герман Десятников, Михайло Кириленко, Володимир Олійник та інші.







25 лютого 2012 року в Кременчуці за адресою вул. Київська, 77 відбулося урочисте відкриття спортивного комплексу «Айсберг». Поява критого льодового катка відкрило перед кременчужанами різного віку багато можливостей, пов'язаних із заняттям популярними видами зимового спорту: хокеєм і фігурним катанням. Критий льодовий комплекс «Айсберг» був побудований виключно на спонсорські кошти.

З сезону 2014/15 команда грає в чемпіонаті України з хокею з шайбою.





У першому ж сезоні клуб отримав дострокову перемогу в регулярній першості, що дозволило команді зіграв у півфіналі Континентального кубку. За шість сезонів ХК «Кременчук» тричі вигравав регулярний чемпіонат, три рази виборював срібні медалі, двічі – бронзові. У 2016 році ХК «Кременчук» став співзасновником Української хокейної ліги. На чемпіонаті світу 2016 року в Хорватії (Дивізіон 1В) національна збірна України виграла золоті медалі і піднялася до Дивізіону 1А. Чемпіонами світу стали сім хокеїстів і тренерський штаб хокейного клубу «Кременчук».



Кременчуцька команда тричі проводила Відкритий Кубок міста, де приймали участь найсильніші команди України. «Місцяни» всі три рази ставали його переможцем.



Цього року ХК «Кременчук» вперше увійшов у топ найсильніших команд Європи.



