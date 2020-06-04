Відзавтра у Кременчуці запрацюють кафе і ресторани: заходити слід в масці, їсти можна без

Вчора, 20:17 Переглядів: 1 336 Коментарів: 3

Відзавтра, 5 червня, у Кременчуці відбудеться чергове послаблення карантинних обмежень, відповідно до рішення Кабміну, місцевої комісії ТБНС і виконкому міськради.









Найочікуваніше послаблення для багатьох кременчужан - дозвіл закладам громадського харчування приймати відвідувачів не лише на літніх майданчиках, але й у самому закладі за умови дотримання протиепідемічних заходів:

дотримання відстані не менше ніж 1,5 метра між місцями для сидіння за сусідніми столами;

розміщення не більше ніж 4 клієнтів за одним столом (без урахування дітей віком до 14 років);

на вході до закладу або поруч з місцем видачі замовлень організують місце для обробки рук антисептиком;

меню також залишиться безконтактним, одноразовим або таким, яке можна продезінфікувати;

там, де можуть бути черги на підлозі повинна бути розмітка не менш ніж 1,5 метра;

посуд все ще має бути одноразовим, крім ресторанів, в яких є посудомийна машина, яка працює за високої температури. Трубочки, палички, столові прибори, крім того, що будуть одноразові, ще й мають бути окремо запакованими;

у санвузлах постійно має бути рідке мило, антисептики і паперові рушники;

вологе прибирання має проводитись не рідше, ніж кожні 2 год, а також перед початком і в кінці зміни;

збір використаних засобів індивідуального захисту і паперових серветок проводиться в окремі урни;

суб’єкт господарювання, має бути оператором ринку харчових продуктів.

Як повідомила 4 червня на засіданні у мерії начальниця управління розвитку торгівлі Людмила Жорняк, перед початком робочого дня працівникам вимірюватимуть температуру.





Відвідувачі повинні також дотримуватися правил:

обробляти руки антисептиком;

дотримуватися соціальної дистанції в 1,5 метра;

ходити по закладу в масці. Сидіти за столом можа і без неї.

Супроводжувати відвідувачів у заклад будуть офіціанти. Вони ж контролюватимуть наявність засобів індивідуального захисту у відвідувачів.





Досі заборонено: