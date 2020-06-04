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Відзавтра у Кременчуці запрацюють кафе і ресторани: заходити слід в масці, їсти можна без

Вчора, 20:17 Переглядів: 1 336 Коментарів: 3

 

Що підготувало чергове послаблення карантину

Відзавтра, 5 червня, у Кременчуці відбудеться чергове послаблення карантинних обмежень, відповідно до рішення Кабміну, місцевої комісії ТБНС і виконкому міськради.


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Найочікуваніше послаблення для багатьох кременчужан - дозвіл закладам громадського харчування приймати відвідувачів не лише на літніх майданчиках, але й у самому закладі за умови дотримання протиепідемічних заходів:

  • дотримання відстані не менше ніж 1,5 метра між місцями для сидіння за сусідніми столами;
  • розміщення не більше ніж 4 клієнтів за одним столом (без урахування дітей віком до 14 років);
  • на вході до закладу або поруч з місцем видачі замовлень організують місце для обробки рук антисептиком;
  • меню також залишиться безконтактним, одноразовим або таким, яке можна продезінфікувати;
  • там, де можуть бути черги на підлозі повинна бути розмітка не менш ніж 1,5 метра;
  • посуд все ще має бути одноразовим, крім ресторанів, в яких є посудомийна машина, яка працює за високої температури. Трубочки, палички, столові прибори, крім того, що будуть одноразові, ще й мають бути окремо запакованими;
  • у санвузлах постійно має бути рідке мило, антисептики і паперові рушники;
  • вологе прибирання має проводитись не рідше, ніж кожні 2 год, а також перед початком і в кінці зміни;
  • збір використаних засобів індивідуального захисту і паперових серветок проводиться в окремі урни;
  • суб’єкт господарювання, має бути оператором ринку харчових продуктів.

Як повідомила 4 червня на засіданні у мерії начальниця управління розвитку торгівлі Людмила Жорняк, перед початком робочого дня працівникам вимірюватимуть температуру.


Відвідувачі повинні також дотримуватися правил:

  • обробляти руки антисептиком;
  • дотримуватися соціальної дистанції в 1,5 метра;
  • ходити по закладу в масці. Сидіти за столом можа і без неї.

Супроводжувати відвідувачів у заклад будуть офіціанти. Вони ж контролюватимуть наявність засобів індивідуального захисту у відвідувачів.


Досі заборонено:

  • заходити до закладу без супроводу працівника ресторану;
  • відкривати дитячі кімнати;
  • відкриті кухні;
  • проведення банкетів за участі понад 10 осіб;
  • робота зон самообслуговування.
3
Автор: Руслана Горгола Джерело фото: fb-resort.com
Теги: карантин послаблення кафе ресторан

Коментарі: 3

210
gansit:
Вчора, 20:27

Вот клоуны,если есть можна без маски на расстоянии 1.5м ,то тогда в магазинах тоже можна делать покупки без масок,тем более что там мы не пихаем себе в рот еду не понятно с каким вирусом приготовленную.


18 1
3 802
zzzzzz:
Вчора, 21:12

дятлы, шо тут сказать


8 1
129
Piton78:
Вчора, 22:45

Низький вам уклін що дозволили хоч їсти без маски! І взагалі це повне безглуздя! За столом сидіти без маски можна а вставати не можна! Ви ще поліцаїв до кожного закладу приставте можливо там їм вдасться заробити на штрафах! 


3 1

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