Відзавтра у Кременчуці запрацюють кафе і ресторани: заходити слід в масці, їсти можна без

Що підготувало чергове послаблення карантину
Відзавтра, 5 червня, у Кременчуці відбудеться чергове послаблення карантинних обмежень, відповідно до рішення Кабміну, місцевої комісії ТБНС і виконкому міськради.
Найочікуваніше послаблення для багатьох кременчужан - дозвіл закладам громадського харчування приймати відвідувачів не лише на літніх майданчиках, але й у самому закладі за умови дотримання протиепідемічних заходів:
- дотримання відстані не менше ніж 1,5 метра між місцями для сидіння за сусідніми столами;
- розміщення не більше ніж 4 клієнтів за одним столом (без урахування дітей віком до 14 років);
- на вході до закладу або поруч з місцем видачі замовлень організують місце для обробки рук антисептиком;
- меню також залишиться безконтактним, одноразовим або таким, яке можна продезінфікувати;
- там, де можуть бути черги на підлозі повинна бути розмітка не менш ніж 1,5 метра;
- посуд все ще має бути одноразовим, крім ресторанів, в яких є посудомийна машина, яка працює за високої температури. Трубочки, палички, столові прибори, крім того, що будуть одноразові, ще й мають бути окремо запакованими;
- у санвузлах постійно має бути рідке мило, антисептики і паперові рушники;
- вологе прибирання має проводитись не рідше, ніж кожні 2 год, а також перед початком і в кінці зміни;
- збір використаних засобів індивідуального захисту і паперових серветок проводиться в окремі урни;
- суб’єкт господарювання, має бути оператором ринку харчових продуктів.
Як повідомила 4 червня на засіданні у мерії начальниця управління розвитку торгівлі Людмила Жорняк, перед початком робочого дня працівникам вимірюватимуть температуру.
Відвідувачі повинні також дотримуватися правил:
- обробляти руки антисептиком;
- дотримуватися соціальної дистанції в 1,5 метра;
- ходити по закладу в масці. Сидіти за столом можа і без неї.
Супроводжувати відвідувачів у заклад будуть офіціанти. Вони ж контролюватимуть наявність засобів індивідуального захисту у відвідувачів.
Досі заборонено:
- заходити до закладу без супроводу працівника ресторану;
- відкривати дитячі кімнати;
- відкриті кухні;
- проведення банкетів за участі понад 10 осіб;
- робота зон самообслуговування.
Автор: Руслана Горгола
Джерело фото: fb-resort.com