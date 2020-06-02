Відновлення авіасполучення та відкриття кафе: Уряд послабив карантин
Сьогодні, 14:33
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З 5 червня заклади харчування зможуть приймати відвідувачів у приміщеннях, а з 15 червня з'явиться можливість полетіти закордон
Сьогодні, третього червня, на засіданні Кабміну послабили карантин. За інформацією Прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, дозволили:
- з 5 червня закладам громадського харчування приймати відвідувачів у приміщеннях за умови дотримання протиепідемічних заходів;
- з 5 червня особам старше 60 років не дотримуватися зобов’язання щодо самоізоляції;
- проведення релігійних заходів у приміщенні за умови перебування не більше 1 особи на 5 квадратних метрів;
- проведення акредитації освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, у віддаленому режимі, а також ухвалення рішення про умовну акредитацію освітніх програм без проведення або з частковим проведенням акредитаційної експертизи до 1 вересня 2020 року.
Крім того, відновлюється авіаційне сполучення:
- з 5 червня — внутрішнє авіасполучення;
- з 15 червня — міжнародне авіасполучення з державами, які відкрили аеропорти для рейсів з України.