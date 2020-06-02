Відновлення авіасполучення та відкриття кафе: Уряд послабив карантин

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З 5 червня заклади харчування зможуть приймати відвідувачів у приміщеннях, а з 15 червня з'явиться можливість полетіти закордон