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Топ новина, Кременчук, Коронавірус / Карантин

Відновлення авіасполучення та відкриття кафе: Уряд послабив карантин

Сьогодні, 14:33 Переглядів: 798

 

З 5 червня заклади харчування зможуть приймати відвідувачів у приміщеннях, а з 15 червня з'явиться можливість полетіти закордон

Сьогодні, третього червня, на засіданні Кабміну послабили карантин. За інформацією Прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, дозволили:

  • з 5 червня закладам громадського харчування приймати відвідувачів у приміщеннях за умови дотримання протиепідемічних заходів;
  • з 5 червня особам старше 60 років не дотримуватися зобов’язання щодо самоізоляції;
  • проведення релігійних заходів у приміщенні за умови перебування не більше 1 особи на 5 квадратних метрів;
  • проведення акредитації освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, у віддаленому режимі, а також ухвалення рішення про умовну акредитацію освітніх програм без проведення або з частковим проведенням акредитаційної експертизи до 1 вересня 2020 року.

Крім того, відновлюється авіаційне сполучення:

  • з 5 червня — внутрішнє авіасполучення;
  • з 15 червня — міжнародне авіасполучення з державами, які відкрили аеропорти для рейсів з України.
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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: карантин коронавірус

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