Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 02.06.2020 22:30
Підтверджені:
Україна24340
Кременчук110
Хворі:
Україна13535
Кременчук5
Одужало:
Україна10078
Кременчук101
Померло:
Україна727
Кременчук4
Кременчук, Бізнес/Робота, Деньги

Перший віцемер Кременчука Пелипенко отримав майже 18 тис грн на оздоровлення

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 422 Коментарів: 1

 
Кошти на оздоровлення та лікування віцемеру-мільйонеру виділила профспілка працівників державних установ: декларація за 2019 рік

Зарплата першого заступника міського голови Володимира Пелипенка за 2019 рік склала майже 600 тисяч гривень. Сума зарплати, отриманої за 2019 рік, та заощаджень (в основному, у готівці) перевищує 1,5 млн грн (у перерахунку на гривні). Про це ми довідалися з декларації Володимира Пелипенка за 2018 рік, розміщеної на сайті НАЗК.


Тим не менш, як виявилося, він потребував допомоги і отримав від профспілки працівників державних установ майже 18 тис грн. До речі, бюджет регулярно перераховує кошти профспілці.


Як і в 2018 році, левова частка доходів родини віцемера – це його зарплата, бізнес дружини приносить невеликий дохід.



Що в декларації

Дохід: 614 090 грн, із них зарплата: 595 926 грн, 17 864 грн – виплати на оздоровлення та лікування від  Кременчуцької міської організації профспілки працівників державних установ, 300 грн – профспілкові витрати.


Дохід родини (дружини): 75 376 грн, із них зарплата — 51376 грн, доходи від надання майна в оренду — 24 000 грн.


Нерухомість: квартира (54 кв м) у власності дружини, офіс у власності дружини – 41,2 кв м.


Транспорт: 2 авто: Opel Kadett 1.3 (1989 р.) у власності декларанта, а також Honda CR-V (2007 р.), що знаходиться у власності третьої особи. Декларант має право користування цим авто.


Готівка: $36 000.


Готівка дружини: $6 000, 3 565 грн.


Вклад у банку: 45 451 грн.


Вклад дружини у банку: 5 964 грн.


Корпоративні права: ТОВ «Алькорцентр», корпоративні права дружини.


Що змінилося: Заробітна плата першого заступника міського голови за рік зросла на суму понад 100 тис грн. Це – стабільність! Бо й за 2018 рік (порівняно з 2017) доходи зросли на цю ж суму. Заощадження в готівці теж зросли на $4000.


Зарплата першого віце-мера Кременчука Пелипенка вища, ніж у Президента та прем’єра


До речі, уже в 2020 році Володимир Пелипенко обзавівся власною квартирою, яку йому подарувала Пелипенко Алла Михайлівна (у лютому цього року подана декларація – форма змін).

0
Автор: Татьяна Донченко
Теги: Володимир Пелипенко декларація про доходи дохід

Коментарі: 1

3
Senko84:
Сьогодні, 15:20

На оздоровлення???!!!А чем то он болел??🤒🤕🤒😷Что ему нужно это "оздоровлення"

Читаешь это и всё и правда  бле....ть хочеться..

Как на маски так денег не было ..А как  выделить на "курорт"    милионеру 18 тыс...так это легко..

Молодцы👏👏👏👏👏

Никогда не было справедливости у нас и точно не настанет...


3 0

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.


Вверх