Перший віцемер Кременчука Пелипенко отримав майже 18 тис грн на оздоровлення

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 422 Коментарів: 1

Кошти на оздоровлення та лікування віцемеру-мільйонеру виділила профспілка працівників державних установ: декларація за 2019 рік

Зарплата першого заступника міського голови Володимира Пелипенка за 2019 рік склала майже 600 тисяч гривень. Сума зарплати, отриманої за 2019 рік, та заощаджень (в основному, у готівці) перевищує 1,5 млн грн (у перерахунку на гривні). Про це ми довідалися з декларації Володимира Пелипенка за 2018 рік, розміщеної на сайті НАЗК.





Тим не менш, як виявилося, він потребував допомоги і отримав від профспілки працівників державних установ майже 18 тис грн. До речі, бюджет регулярно перераховує кошти профспілці.





Як і в 2018 році, левова частка доходів родини віцемера – це його зарплата, бізнес дружини приносить невеликий дохід.









Що в декларації

Дохід: 614 090 грн, із них зарплата: 595 926 грн, 17 864 грн – виплати на оздоровлення та лікування від Кременчуцької міської організації профспілки працівників державних установ, 300 грн – профспілкові витрати.





Дохід родини (дружини): 75 376 грн, із них зарплата — 51376 грн, доходи від надання майна в оренду — 24 000 грн.





Нерухомість: квартира (54 кв м) у власності дружини, офіс у власності дружини – 41,2 кв м.





Транспорт: 2 авто: Opel Kadett 1.3 (1989 р.) у власності декларанта, а також Honda CR-V (2007 р.), що знаходиться у власності третьої особи. Декларант має право користування цим авто.





Готівка: $36 000.





Готівка дружини: $6 000, 3 565 грн.





Вклад у банку: 45 451 грн.





Вклад дружини у банку: 5 964 грн.





Корпоративні права: ТОВ «Алькорцентр», корпоративні права дружини.





Що змінилося: Заробітна плата першого заступника міського голови за рік зросла на суму понад 100 тис грн. Це – стабільність! Бо й за 2018 рік (порівняно з 2017) доходи зросли на цю ж суму. Заощадження в готівці теж зросли на $4000.









До речі, уже в 2020 році Володимир Пелипенко обзавівся власною квартирою, яку йому подарувала Пелипенко Алла Михайлівна (у лютому цього року подана декларація – форма змін).