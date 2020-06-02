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На дорозі на вулиці Європейській укладають новий асфальт

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 608 Коментарів: 2

 

Дорожники ремонтують ділянку від проспекту Свободи до Автокразівського бульвару

Комунальне підприємство «Шляхове ремонтно-будівельне управління» ремонтує дорогу на вулиці Європейській, комунальники укладають новий асфальт на ділянці від проспекту Свободи до Автокразівського бульвару. Світлини ремонту надала пресслужба мерії Кременчука.


Асфальтування відфрезерованих ділянок автошляху проводиться великими смугами. Така технологія, як показує практика минулих ремонтів, дозволяє збільшити термін експлуатації дорожнього покриття.


Ремонт автомагістралі на вулиці Європейській проводиться поетапно. У попередній період дорожники Кременчука поклали нове асфальтобетонне покриття на ділянках від проспекту Свободи до вулиці Чкалова та від Автокразівського бульвару до вулиці Хорольської.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: пресслужба мерії Кременчука
Теги: ремонт дорог

Коментарі: 2

32
Марина Василенко:
Сьогодні, 15:23

По всему Кременчугу сделали много участков, видно что стараются. Огромное спасибо за это нашим властям города! 


0 5
117
Piton78:
Сьогодні, 15:31

Ой як гарно дехто вміє лизнути прямо талант!


3 0

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