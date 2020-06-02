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10-гривневу монету ввели в обіг в Україні

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 720

 

Кременчужани зможуть упродовж необмеженого часу розраховуватися одночасно і новими грошовими знаками, і банкнотами цього номіналу

Від сьогодні, 3-го червня, Національний банк України ввів в обіг монети номіналом 10 гривень, які поступово замінять відповідні банкноти. Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

 

- Із 3 червня 2020 року монети номіналом 10 гривень стануть дійсним платіжним засобом на території України, ними можна вільно розрахуватися в торговельній мережі або здійснювати операції в банках, - йдеться у повідомленні.


Нова обігова монета номіналом 10 гривень – невелика за розміром, легка. Її діаметр становить 23,5 мм, вага – 6,4 г. Вона виготовлена із цинкового сплаву з гальванічним покриттям нікелем. Завдяки своїм збільшеним габаритним розмірам (діаметр, товщина та гурт) нова 10-гривнева монета суттєво відрізняється від обігових монет номіналом 1, 2 та 5 гривень.

 

Завдяки більшому діаметру та гурту (третя сторона монети) зі спеціальним грубим рифленням громадянам буде легко відрізнити її від обігових монет інших номіналів.

 

На реверсі монети номіналом 10 гривень зображено портрет українського гетьмана Івана Мазепи; на аверсі в центрі в обрамленні давньоруського орнаменту розміщено номінал монети.

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Автор: Альона Душенко
Теги: монеты НБУ

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