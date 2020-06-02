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Нова машина та збільшення заощаджень: що нового задекларував віцемер Руслан Проценко

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 915 Коментарів: 6

 

Дані з декларації, яку чиновник заповнив в останній день весни

Заступник міського голови Кременчука Руслан Проценко подав електронну декларацію за 2019 рік. У декларації віце-мер вказує дружину Зінаїду, сина Назара та доньку Віру, ще в декларації немає найменшого сина, який народився цього року.

Дохід: 931 870, із них: зарплата - 556 481 грн, 100 грн – профспілкові виплати, 2 811 грн - виплати військовослужбовцям від в/ч 3059 Національної гвардії України (він перебуває в резерві та проходив збори), 309 246 грн – позика за кредитною картою «Приватбанку», 248 грн - програма лояльності «Приватбанк», 31 084 грн - кредитні кошти «Приватбанк», 31 900 грн - кредитні кошти від АТ «Перший український міжнародний банк».


Дохід родини (дружина Зінаїда): 222 569 грн, із них: 80 192 грн — заробітна плата у Крюківській районній адміністрації , 20 640 грн – соціальні виплати, 121 737 грн - державна та соціальна матеріальна допомога.


Нерухомість: дві квартири у Кременчуці (50,8 + 80,7 кв м).


Транспорт: автомобіль KIA Picanto (2006 р. випуску)


Готівка: 12 тис $, 5 тис євро, 50 тис грн,

Готівка дружини: $2 тис.


Вклади в банках: 13 061 грн «Державний ощадний банк України», 1 396 грн «Укрсиббанк», 161 грн «Приватбанк».


Вклади дружини: 9 055 грн.


Що змінилося: у порівнянні з 2018 роком заробітна плата Руслана Проценка зросла на 44 179 грн. Якщо поділити заробітну плату за 2018 рік по місяцях, виходить 46 тис 373 грн щомісячно. У родини Проценків побільшало готівки та з'явилися вклади у банку, суми коливаються від 9 до 12 тис грн. Збільшився перелік фінансових зобов’язань. Також у родині Проценків з'явився автомобіль KIA 2006 року випуску.

1
Автор: Альона Душенко
Теги: декларація Руслан Проценко

Коментарі: 6

1 266
shtai:
Сьогодні, 12:38

121 737 грн - державна та соціальна матеріальна допомога.

 

А как ее получить? Или это только для "своих"?


3 0
886
jondin:
Сьогодні, 13:32

РАБОТАЯ  в горисполкоме новая машина каждій год обеспечена.


2 0
243
Джо:
Сьогодні, 13:49

Цитата: jondin

РАБОТАЯ  в горисполкоме новая машина каждій год обеспечена.

Киа 2006 года - это 5-7 тысяч долларов (условно), тут и придираться нету к чему)

 

а вот три квартиры... это да


2 0
191
imago:
Сьогодні, 15:22

shtai вот как

Державна соціальна допомога особам,які не мають права на пенсію, та інвалідам
5. Право на державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам (далі – соціальна допомога) мають особи, що одночасно відповідають таким умовам:
чоловіки, які досягли 63 років, та жінки – 58 років і не мають права на пенсію відповідно до законодавства або визнані інвалідами в установленому порядку;
не одержують пенсію або соціальні виплати, що призначаються для відшкодування шкоди, заподіяної ушкодженням здоров’я на виробництві, відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове

державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності”, та допомогу, що призначається відповідно до Закону

України “Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам”;
є малозабезпеченими особами.

Малозабезпечена особа


0 0
32
Марина Василенко:
Сьогодні, 15:25

Вообще как-то все равно что у Руслана Проценка есть, а чего нету. Для того что бы иметь хотя бы малость того, что он задекларировал, нужно работать, а не сидеть и обсасывать каждого, как это умеют наши уважаемые СМИ!


0 3
117
Piton78:
Сьогодні, 15:31

Таке правильне слово "иметь" ось вони нас так і намагаються зробити і те що задекларували якраз не талантом заробили! А ось дехто тут і намагаеться з цьго "иметь" хочь трохи урвати після гарного лизнути! Наснаги вам далі роботи побільшає вибори все таки на носі!


0 0

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