Нова машина та збільшення заощаджень: що нового задекларував віцемер Руслан Проценко

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 915 Коментарів: 6

Дані з декларації, яку чиновник заповнив в останній день весни

Заступник міського голови Кременчука Руслан Проценко подав електронну декларацію за 2019 рік. У декларації віце-мер вказує дружину Зінаїду, сина Назара та доньку Віру, ще в декларації немає найменшого сина, який народився цього року.

Дохід: 931 870, із них: зарплата - 556 481 грн, 100 грн – профспілкові виплати, 2 811 грн - виплати військовослужбовцям від в/ч 3059 Національної гвардії України (він перебуває в резерві та проходив збори), 309 246 грн – позика за кредитною картою «Приватбанку», 248 грн - програма лояльності «Приватбанк», 31 084 грн - кредитні кошти «Приватбанк», 31 900 грн - кредитні кошти від АТ «Перший український міжнародний банк».





Дохід родини (дружина Зінаїда): 222 569 грн, із них: 80 192 грн — заробітна плата у Крюківській районній адміністрації , 20 640 грн – соціальні виплати, 121 737 грн - державна та соціальна матеріальна допомога.





Нерухомість: дві квартири у Кременчуці (50,8 + 80,7 кв м).





Транспорт: автомобіль KIA Picanto (2006 р. випуску)





Готівка: 12 тис $, 5 тис євро, 50 тис грн,

Готівка дружини: $2 тис.





Вклади в банках: 13 061 грн «Державний ощадний банк України», 1 396 грн «Укрсиббанк», 161 грн «Приватбанк».





Вклади дружини: 9 055 грн.





Що змінилося: у порівнянні з 2018 роком заробітна плата Руслана Проценка зросла на 44 179 грн. Якщо поділити заробітну плату за 2018 рік по місяцях, виходить 46 тис 373 грн щомісячно. У родини Проценків побільшало готівки та з'явилися вклади у банку, суми коливаються від 9 до 12 тис грн. Збільшився перелік фінансових зобов’язань. Також у родині Проценків з'явився автомобіль KIA 2006 року випуску.