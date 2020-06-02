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Надзвичайні новини

На зупинці «Вул. Бойка» затримали «поціновувачів» кабелів

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 672 Коментарів: 3

 

26-річний та 33-річні кременчужани хотіли вкрасти комунікаційні мережі

Сьогодні, третього червня, близько 4.00 патрульним стало відомо про крадіжку кабелів на вулиці Вадима Бойка. На місці події копи помітили двох невідомих чоловіків, які були поруч з відчиненим каналізаційним люком, - інформує патрульна поліція Кременчука.


Під час поверхневого огляду інспектори виявили інструменти, якими можливо пошкодили комунікаційні кабелі. Ймовірних крадіїв затримали. Ними виявилися 26-річний та 33-річний кременчужани.


На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу для подальшого з’ясування всіх обставин справи.

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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: Патрульна поліція Кременчука
Теги: кабель крадіжка

Коментарі: 3

2 585
ИМХО:
Сьогодні, 12:07

В который раз... И закончится как всегда - ни чем! Нелюди это понимают, и продолжают заниматься воровством.


6 0
30
LVV:
Сьогодні, 13:38

Посадить в колодец, закрыть крышку и поставить авто на люк. этак дней на пять.  Тяга пропадет.



Посадить в колодец, закрыть крышку и поставить авто на люк. этак дней на пять.  Тяга пропадет.


1 0
175
JJAbrams:
Сьогодні, 14:42

Президент подписал закон. Повреждение телекомуникаций от 17 до 51 тыс гривен. Повторное - до 5 лет


2 0

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