На зупинці «Вул. Бойка» затримали «поціновувачів» кабелів

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 672 Коментарів: 3

Сьогодні, третього червня, близько 4.00 патрульним стало відомо про крадіжку кабелів на вулиці Вадима Бойка. На місці події копи помітили двох невідомих чоловіків, які були поруч з відчиненим каналізаційним люком, - інформує патрульна поліція Кременчука.





Під час поверхневого огляду інспектори виявили інструменти, якими можливо пошкодили комунікаційні кабелі. Ймовірних крадіїв затримали. Ними виявилися 26-річний та 33-річний кременчужани.





На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу для подальшого з’ясування всіх обставин справи.