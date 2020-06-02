На Полтавщині жінка зламала шию своєму п'ятимісячному сину

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Мешканці Хорольського району оголосили про підозру в скоєнні замаху на вбивство

2 червня до Хорольського відділу поліції надійшло повідомлення від медиків, що близько 8.00 в одному з сіл району 36-річна жінка зламала шию своєму п’ятимісячному сину. Про це інформує відділ комунікації поліції Полтавської області.





Дитину доставили у відділення інтенсивної терапії районної лікарні з попереднім діагнозом «закрита хребетна травма, пошкодження зв'язок шийного відділення хребта».





Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 статті 15, п. 2 ч.2 статті 115 (замах на умисне вбивство матір’ю своєї малолітньої дитини) Кримінального кодексу України. Наразі жінці повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід - тримання під вартою.





У кримінальному провадженні триває досудове розслідування, в ході якого встановлюються всі обставини та мотиви даного злочину.