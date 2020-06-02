Хокейний клуб «Кременчук» вперше увійшов у топ найсильніших команд Європи

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 0

Хокейний клуб «Кременчук» вперше в своїй історії увійшов до топ найсильніших клубів Європи. За інформацією пресслужби кременчуцького клубу, хокейний французький інтернет-портал Passionhockey.com за традицією опублікував рейтинг ТОП-250 хокейних клубів Європи за минулий сезон-2019-2020. Вперше в історії в список найсильніших під #248 потрапив ХК «Кременчук», який став переможцем регулярного чемпіонату УХЛ-Парі-Матч сезону-2019-2020. До цього п'ять років поспіль українські команди не входили до числа найкращих 250.

Реєстр найсильніших льодових дружин старого світу 2020 року було створено з виступів європейських клубів протягом сезону 2019-2020, де беруться до уваги різний рейтинги в наступних турнірах: Ліга чемпіонів, Континентальний Кубок, чемпіонати: Росії, Швеції, Фінляндії, Чехії, Швейцарії, Німеччини, Словаччини, Австрії, Білорусі, Італії, Данії, Норвегії, Франції, Великобританії, Польщі, Словенії, Угорщини, Румунії, Латвії, Нідерландів, Казахстану, України...





Перше місце зберегло московське ЦСКА, яке виграло регулярний чемпіонат КХЛ. Зовсім нова країна потрапила в першу десятку, де її ніколи не було - Казахстан. ХК «Барис» вийшов на дев'яту позицію, але цей успіх приходить у той момент, коли збірна Казахстану програла олімпійську кваліфікацію. Чемпіон Швейцарії «Берн» після трьох сезонів поспіль у першій вісімці пережив вражаюче падіння на 52 місця…





До топ-250 увійшла і друга українська команда – ХК «Донбас», яка поступилася ХК «Кременчуку» одну сходинку не тільки в регулярному чемпіонаті Україні – УХЛ-Парі-Матч, а і у європейському рейтингу (#249). Цікаво, що дві українські команди серед найсильніших - вперше з 2002 року.





Найбільше з наших клубів в Топ-250 Європи з 1998 року був представлений київський «Сокіл» - 14 разів (1998-2011). П'ять разів у списку був київський «Беркут» (1998-2002), вчетверте - донецький «Донбас» (2012-2014, 2020), двічі київський «Політехнік» (1998, 1999), по разу київські АТЕК і «Крижинка» (обидві - 1999) та «СДЮСШОР-Харків» (1998).





Вище за всіх з українських команд в рейтингу підіймався «Донбас», вийшовши в сезоні-2013-2014 до другого раунду плей-офф КХЛ. Тоді донецька команда розташувалася на десятому місці в Топ-250, до того ж потрапивши в Топ-100 по відвідуваності в Європі - 84 місце (в середньому 3885 глядачів на матчі). На 81-му місці в 1999 році був «Сокіл», на 86-му в 2000 року - «Беркут».