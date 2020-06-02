ЗНО гірше виборів: як у Кременчуці готуються до пробної та основної сесій тестувань

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 644

Для шкіл №8 та 6 закуплять комп'ютерну техніку, а для школи №5 добудують пандус

На засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій обговорювали те, як у Кременчуці йде підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання в умовах пандемії COVID-19.





Пробне ЗНО з української мови та літератури кременчужани здаватимуть 15 червня, а 17 червня — з інших предметів. З 25 червня по 15 липня проходитиме вже основна сесія ЗНО. Найбільша кількість учасників очікується 30 червня – на ЗНО з української мови (зареєструвалося 3300 осіб), а найменше – 7 липня, на тестуванні з англійської мови, близько 930 осіб





- Наших учасників зареєструвалося 848 осіб, а ми ще обслуговуємо територіально учнів і випускників міста Горішні Плавні, Кременчуцького, Глобинського та Козельщанського районів – вже зареєстровано більше 3200 учасників, - назвав цифри щодо пробного ЗНО директор департаменту освіти Кременчука Геннадій Москалик.





Загалом пункти ЗНО у Кременчуці функціонуватимуть у:

школах №1, 4, 5, 6, 8, 12, 17, 20, 26, 28, 30, 31;

ВПУ №7, педколеджі, льотному коледжі, на базі КрНУ.





На засіданні ТЕБ на НС ухвалили порядок проведення ЗНО у Кременчуці відповідно до рекомендацій від головного санітарного лікаря України.



Зокрема, під час здачі учнями зовнішнього незалежного оцінювання у приміщеннях чергуватимуть медичні працівники (в пунктах проведення ЗНО до 180 учасників – один медпрацівник, від 181 – два медпрацівника).



Медпрацівники повинні будуть обстежити дітей на симптоми гострого респіраторного захворювання і здійснити темперутрний скринінг учасників перед входом до приміщення.



До 15 червня пункти здачі ЗНО у нашому місті мають підготувати з дотриманням карантинних вимог та рекомендацій головного санітарного лікаря.









- Для нас ЗНО – це гірше виборів, тому що насправді ми показуємо Кременчук всім з області. Люди приїжджають, діти з батьками приїжджають, вони дивляться, як це все відбувається і порівнюють ситуацію як у них, а як у нас. І у нас повинно бути однозначно краще, - прокоментував міський голова Віталій Малецький.





Також він розповів, що у Кременчуці у рамках підготовки до ЗНО профінансують:

придбання двох комп'ютерних класів для шкіл №8 та 6, щоб були всі технічні засоби для здачі ЗНО з іноземної мови;

будівництво пандусу гімназії №5, аби встигли його завершити до ЗНО, бо у цьому закладі здаватимуть діти з особливими потребами.





- І пандус повинен бути кров із носу зроблений до ранку того дня, коли все буде починатися в тестовому режимі, - наголосив мер Малецький.



Єдине, що поки залишається невідомим, чи маски діти приноситимуть із собою, чи їх централізовано завезуть до пунктів та видаватимуть, це питання вирішуватиметься на обласному рівні. Резерв масок у Кременчуці є (у кількості 10 тисяч), але їх використають у крайньому випадку.