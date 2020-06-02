ЗНО гірше виборів: як у Кременчуці готуються до пробної та основної сесій тестувань

На засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій обговорювали те, як у Кременчуці йде підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання в умовах пандемії COVID-19.
Пробне ЗНО з української мови та літератури кременчужани здаватимуть 15 червня, а 17 червня — з інших предметів. З 25 червня по 15 липня проходитиме вже основна сесія ЗНО. Найбільша кількість учасників очікується 30 червня – на ЗНО з української мови (зареєструвалося 3300 осіб), а найменше – 7 липня, на тестуванні з англійської мови, близько 930 осіб
Загалом пункти ЗНО у Кременчуці функціонуватимуть у:
На засіданні ТЕБ на НС ухвалили порядок проведення ЗНО у Кременчуці відповідно до рекомендацій від головного санітарного лікаря України.
Зокрема, під час здачі учнями зовнішнього незалежного оцінювання у приміщеннях чергуватимуть медичні працівники (в пунктах проведення ЗНО до 180 учасників – один медпрацівник, від 181 – два медпрацівника).
Медпрацівники повинні будуть обстежити дітей на симптоми гострого респіраторного захворювання і здійснити темперутрний скринінг учасників перед входом до приміщення.
До 15 червня пункти здачі ЗНО у нашому місті мають підготувати з дотриманням карантинних вимог та рекомендацій головного санітарного лікаря.
Також він розповів, що у Кременчуці у рамках підготовки до ЗНО профінансують:
Єдине, що поки залишається невідомим, чи маски діти приноситимуть із собою, чи їх централізовано завезуть до пунктів та видаватимуть, це питання вирішуватиметься на обласному рівні. Резерв масок у Кременчуці є (у кількості 10 тисяч), але їх використають у крайньому випадку.