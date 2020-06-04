Чому карієс виникає у дітей у ранньому віці: як убезпечитися від нього

Вчора, 18:01 Переглядів: 921

4 червня, у Всесвітній день боротьби з карієсом, завідувачка відділення КП «Міська дитяча клінічна стоматологічна поліклініка Полтавської міської ради» Олена Бублик розповіла, чому карієс виникає у дітей у ранньому віці, а також про те, як убезпечитися від нього. Про це йдеться на офіційному веб-порталі Полтавської ОДА.





Проблема ураження зубів карієсом у ранньому віці з кожним роком все більше поширюється у світі, його перебіг у дітей звичай аналогічний перебігу в дорослих. Головною причиною є карієсогенна мікрофлора порожнини рота.





Найцікавіше те, що у новонароджених дітей такої мікрофлори немає. Наявність карієсогенних мікроорганізмів пов'язана з первинною інфекцією, головним джерелом якої є мати дитини або ті, хто доглядають за малюком.

Карієс – це захворювання, яке легше попередити, ніж лікувати, тому профілактика допоможе запобігти ураженню молочних зубів і в майбутньому уникнути багатьох проблем, пов'язаних з їх передчасним руйнуванням.









Причини виникнення карієсу у дітей





Існує виражений взаємозв'язок між рівнем у слині матері мікроорганізмів, що викликають карієс, і ризиком інфікування дитини. Як правило, карієсогенна мікрофлора потрапляє в рот дитини зі слиною матері чи бабусі, коли вони знімають пробу з ложки при годуванні або облизують соску. У ротовій порожнині малюка до трьох-чотирьох років захисні функції знижені і не здатні перешкоджати швидкому розмноженню карієсогенної мікрофлори.









Серед основних причин поширення карієсу в ротовій порожнині малюка є:

зубний наліт і камінь;

наявність зубів, уражених карієсом;

неправильне харчування дитини (надмірне захоплення солодкими продуктами і газовими напоями);

наявність різних захворювань, не пов'язаних з ротовою порожниною;

спадкова схильність.





Як уберегти дитину від цього захворювання





Щоб зуби малюка формувалися правильно, майбутня мама мусить подбати про це ще до народження дитини. Вагітним жінкам необхідно дотримуватися простих рекомендацій.





По-перше, слід заздалегідь, ще до настання планової вагітності стежити за станом своїх зубів та виконувати всі поради лікаря щодо раціону харчування. По-друге, приймати призначені лікарем вітамінно-мінеральні комплекси. По-третє, своєчасно і якісно доглядати за ротовою порожниною в домашніх умовах та регулярно відвідувати лікаря-стоматолога.





Запобігти розвитку карієсу в дитини допоможе грамотна організація харчування сім’ї. У раціоні дитини повинно бути достатньо їжі, яка містять кальцій:

він є в молочних продуктах, особливо в твердому сирі;

також чудово підійдуть овочі, такі як шпинат, броколі;

багато кальцію містять мигдаль, кунжут.









Якщо лікар призначає вітамінно-мінеральні комплекси з урахуванням особливостей здоров'я організму конкретної дитини, такі призначення треба виконувати неухильно. Так само неухильно слід дотримуватися правил гігієни порожнини рота: застосовувати спеціальні дитячі зубні пасти, ополіскувачі, зубні нитки для якісної гігієни порожнини рота. Запобігти карієсу допоможе щодення турбота про загальний стан здоров’я малюка, відвідування дитячого лікаря-стоматолога кожні пів року.









Коли починати чистити зуби дитині





Цю гігієнічну процедуру потрібно починати з моменту появи молочних зубів. У дитини дуже важливо виховувати навик ретельно та щоденно чистити зуби, щоб вона якомога раніше усвідомила і прийняла на себе відповідальність за здоров'я своїх зубів. За показаннями може призначатися ремінералізація зубної емалі і її фторування в стоматологічному кабінеті.





Коли у дитини з'являться постійні зубки (шістки), доцільно нанести візит до стоматолога, щоб провести герметизацію (запечатування) фігур – також якщо є показання. Робити цю процедуру бажано протягом року-півтора з моменту прорізування молярів (або так званих, кутніх зубів). Герметик не просто убезпечує зуб від дії шкідливих бактерій, але й протягом тривалого часу насичує емаль зуба іонами фтору, магнію, кальцію.





Важливо пам'ятати, що з дорослішанням дитини методи профілактики карієсу можуть змінюватися. Про це своєчасно повинен розповісти лікар, підібравши відповідний графік і методи профілактики.