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Кременчук, Політика

Шаповалов, Мовчан и Березин выбрали нам министра культуры

Вчора, 17:43 Переглядів: 933 Коментарів: 4

 

Им оказался экс-гендиректор «1+1 Media»

Нардепы-кременчужане – Шаповалов, Мовчан и Березин – проголосовали за назначение на пост министра культуры Украины Александра Ткаченко – экс-гендиректора группы каналов «1+1 Media».


 


Сегодня, 4 июня, Верховная Рада проголосовала за кандидатуру нового министра культуры и информационной политики – за Александра Ткаченко. За него отдали голоса 263 народных депутата, 229 из них – члены парламентской фракции «Слуга народа».


Не поддержали кандидатуру Ткаченко фракции «Голос», «Европейская солидарность», «Батьківщина» и ОПЗЖ.


 


Нардепы-кременчужане голосовали за Ткаченко. Напомним, Мовчан и Березин – члены парламентской фракции «Слуга народа». Шаповалов – член депгруппы «За майбутнє». В этот раз его группа голосовала не очень дружно, но глава группы нардеп Бондар – за, и Шаповалов – за.


 


До назначения на пост министра, Александр Ткаченко был народным депутатом, членом фракции «Слуга народа» и главой парламентского Комитета по гуманитарной и информационной политике.


На парламентских выборах в 2019 году Ткаченко баллотировался в Верховную Раду от партии “Слуга народа” (№9 в списке). Он координировал работу всех киевских мажоритарщиков от “Слуги народа”.


До того, как стать нардепом от «Слуги народа», Ткаченко работал генеральным директором группы каналов «1+1 Media». В группу входит телеканал «1+1» – тот самый, на котором в канун президентских выборов, 31 декабря 2018 года, вместо поздравления действующего президента Порошенко прозвучало поздравление актера Зеленского. Актер Зеленский сообщил, что идет в президенты.


Потом он оправдывался перед журналистами, что на телеканале произошел сбой в трансляции программ и только поэтому его поздравление вышло вместо президентского. А гендиректор Александр Ткаченко оправдываться не стал. Он сообщил журналистам, что никаких сбоев на «1+1» 31 декабря не было.


Кроме новогоднего поздравления Зеленского, на канале «1+1» транслировался сериал «Слуга народа», сыгравший решающую роль в избрании актера Зеленского президентом Украины. Третья серия транслировалась непосредственно во время президентской избирательной компании.


Также на телеканале «1+1» транслировался сериал «Сваты», продюсером которого был Зеленский. После начала российско-украинской войны «Сватов» из-за антиукраинской позиции актера Добронравова запретили транслировать. После того, как Зеленский стал президентом, «Сватов» вернули на украинские телеэкраны – на «1+1».


«1+1» называют медиаресурсом Игоря Коломойского.

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Автор: Лариса Артеменко
Теги: Верховная Рада министр культуры Александр Ткаченко Игорь Коломойский "Слуга народа" фильм "Слуга народа" партия народный депутат кременчугские нардепы Кременчуг Владимир Зеленский

Коментарі: 4

1 606
mangust-1:
Вчора, 18:20

А що тут дивного?Всі названі персонажі служать бені,льовочкіну і грошам.А вибрали гівнюка,такого,як і самі.


9 1
300
stronzo:
Вчора, 18:30

Ну логично: директор телеканалов, герой сериала одного из которых был избран (слегка растолстевшим и заскучавшим после 14-15 годов электоратом) президентом, теперь получает бонус за бонусом. 

Кто-то еще остался из квартала, 1+1 и прочей телеконцертной тусовки неустроенным при правительстве?

з.ы. характерно, что наш бездомный мулионэр антиколомойский закон не голосовал, а тут - гляди. mask

 


7 0
401
Стив Мартин:
Вчора, 18:43

Спутниковый провайдер Viasat раскрыл изменения в структуре собственности: главным бенефициаром компании стал генеральный директор группы 1+1 media Александр Ткаченко (владеет 51%).


5 0
335
Кавоман:
Вчора, 19:37

Спочатку громадяни вибрали Шаповалова, Мовчана та Березіна, а потім вони нам оте Г що сьогодні (та і раніше). Все просто.


5 1

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