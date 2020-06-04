Шаповалов, Мовчан и Березин выбрали нам министра культуры

Вчора, 17:43 Переглядів: 933 Коментарів: 4

Нардепы-кременчужане – Шаповалов, Мовчан и Березин – проголосовали за назначение на пост министра культуры Украины Александра Ткаченко – экс-гендиректора группы каналов «1+1 Media».







Сегодня, 4 июня, Верховная Рада проголосовала за кандидатуру нового министра культуры и информационной политики – за Александра Ткаченко. За него отдали голоса 263 народных депутата, 229 из них – члены парламентской фракции «Слуга народа».





Не поддержали кандидатуру Ткаченко фракции «Голос», «Европейская солидарность», «Батьківщина» и ОПЗЖ.









Нардепы-кременчужане голосовали за Ткаченко. Напомним, Мовчан и Березин – члены парламентской фракции «Слуга народа». Шаповалов – член депгруппы «За майбутнє». В этот раз его группа голосовала не очень дружно, но глава группы нардеп Бондар – за, и Шаповалов – за.







До назначения на пост министра, Александр Ткаченко был народным депутатом, членом фракции «Слуга народа» и главой парламентского Комитета по гуманитарной и информационной политике.



На парламентских выборах в 2019 году Ткаченко баллотировался в Верховную Раду от партии “Слуга народа” (№9 в списке). Он координировал работу всех киевских мажоритарщиков от “Слуги народа”.



До того, как стать нардепом от «Слуги народа», Ткаченко работал генеральным директором группы каналов «1+1 Media». В группу входит телеканал «1+1» – тот самый, на котором в канун президентских выборов, 31 декабря 2018 года, вместо поздравления действующего президента Порошенко прозвучало поздравление актера Зеленского. Актер Зеленский сообщил, что идет в президенты.



Потом он оправдывался перед журналистами, что на телеканале произошел сбой в трансляции программ и только поэтому его поздравление вышло вместо президентского. А гендиректор Александр Ткаченко оправдываться не стал. Он сообщил журналистам, что никаких сбоев на «1+1» 31 декабря не было.



Кроме новогоднего поздравления Зеленского, на канале «1+1» транслировался сериал «Слуга народа», сыгравший решающую роль в избрании актера Зеленского президентом Украины. Третья серия транслировалась непосредственно во время президентской избирательной компании.



Также на телеканале «1+1» транслировался сериал «Сваты», продюсером которого был Зеленский. После начала российско-украинской войны «Сватов» из-за антиукраинской позиции актера Добронравова запретили транслировать. После того, как Зеленский стал президентом, «Сватов» вернули на украинские телеэкраны – на «1+1».





«1+1» называют медиаресурсом Игоря Коломойского.