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Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

Телевізори на колесах: рашисти активізували пропаганду на окупованих територіях

Сьогодні, 19:33 Переглядів: 138

 

Яка військова ситуація в Україні 

Оперативна інформація станом на 18.00 26 травня щодо російського вторгнення. Триває 92 доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Противник не припиняє ведення наступальних дій у східній операційній зоні та продовжує завдавати ракетних та авіаційних ударів по об’єктах інфраструктури на території України.

На Волинському та Поліському напрямках, на території Брестської області, тривають тактичні навчання підрозділів сил спеціальних операцій, військово-повітряних сил і військ протиповітряної оборони збройних сил республіки білорусь.

На Сіверському напрямку ворог продовжує заходи інженерного обладнання позицій у прикордонних районах Брянської області. За наявною інформацією, для посилення охорони ділянки російсько-українського кордону на зазначеному напрямку противник залучає підрозділи повітряно-десантних військ збройних сил російської федерації.

Противник і далі обстрілює з мінометів та ствольної артилерії позиції Сил оборони у прикордонних районах Сумської області.

На Слобожанському напрямку ворог активних наступальних дій не проводив.

На Харківському та Слов’янському напрямках противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих позицій та стримуванні просування наших військ, обстрілює українські позиції. З метою уточнення положення наших військ вів повітряну розвідку БпЛА типу “Орлан-10”. Здійснив дистанційне мінування на маршрутах можливого висування підрозділів Сил оборони України.

За підтримки артилерії ворог вів наступ у напрямку населеного пункту Богородичне, успіху не мав, відійшов на позиції, що займав раніше.

На території Бєлгородської та Воронезької областей противник продовжує підготовку резервів. Поповнює запаси з метою подальшого відновлення наступу.

На Донецькому напрямку ворог продовжує обстріли підрозділів наших військ, завдає ракетних ударів, веде розвідку, нарощує авіаційну підтримку, здійснює перегрупування військ. Посилює угруповання за рахунок переміщення резервних підрозділів.

На Лиманському напрямку противник зосереджував зусилля на вогневому ураженні наших підрозділів в районах Озерного та південніше населеного пункту Лиман.

На Сєвєродонецькому напрямку противник веде наступ у напрямках населених пунктів Сєвєродонецьк та Борівське. Успіху не має. У напрямку населеного пункту Устинівка має частковий успіх. З метою порушення логістичного сполучення та недопущення маневру наших військ завдає ударів по мостових переправах.

На Бахмутському напрямку російські окупанти ведуть наступ у напрямках населених пунктів Комишуваха, Ниркове, Берестове та Білогорівка, успіху не мають, зазнали втрат та відійшли. У напрямках Покровського та Клинового ворог має частковий успіх, оволодів населеним пунктом Мідна Руда. Здійснює перегрупування.

На Авдіївському напрямку ворог намагався поновити наступ, успіху не має.

На Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних бойових дій противник не вів, обстрілював позиції наших військ з мінометів, реактивної та ствольної артилерії, вів контрбатарейну боротьбу.

На Запорізькому напрямку угруповання противника додатково посилено сформованим танковим батальйоном на танках Т-62.

На Південнобузькому напрямку противник активних бойових дій не проводив. Продовжує обстріли наших військ та веде повітряну розвідку з використанням БпЛА. Виявлено проведення інженерними підрозділами окупантів заходів із мінування узбережжя Каховського водосховища.
На Бессарабському напрямку, на території Придністровського регіону Республіки Молдова, знижено рівень терористичної небезпеки. При цьому, особовий склад оперативної групи російських військ в регіоні продовжує несення служби в посиленому режимі.

На тимчасово захоплених територіях України окупаційна влада продовжує заходи адміністративно-поліцейського режиму. Триває перешкоджання виїзду мирних жителів на територію, підконтрольну українській владі. Крім того, окупанти активізовали трансляцію пропагандистських інформаційних матеріалів через наявні та спеціальні засоби телерадіомовлення.

Сили оборони України завдають ворогу втрат на всіх напрямках та готові до будь-яких змін оперативної обстановки.

Разом переможемо! Слава Україні!

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Автор: Альона Душенко

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