Учасник банди з Горішніх Плавнів кошти від застави направив ЗСУ й відбувся умовним терміном

Сьогодні, 20:01 Переглядів: 145

Організатор злочинної групи залучав ніде не працюючих, раніше судимих за вчинення корисливих та інших злочинів місцевих мешканців, які здійснювали залякування, погрожували потерпілим фізичною розправою та каліцтвом

24 травня Комсомольський міський суд виніс вирок чоловіку, банда якого у 2018 році вимагал кошти у мешканців Горішніх Плавнів. Суддя В’ячеслав Морозов призначив йому 5 років умовно. Троє його спільників отримали вироки ще півроку тому. З весни 2018 чоловіки почали підшукувати людей і придумувати їм неіснуючі борги. У результаті розслідування вдалося знайти докази 5 епізодів такого вимагання.

Ухвалено обвинувальний вирок у кримінальному провадженні за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (Вимагання, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах, або вчинене організованою групою чи в умовах воєнного або надзвичайного стану, або поєднане із заподіянням тяжкого тілесного ушкодження). Про це повідомляє пресслужба Комсомольського міського суду.

За матеріалами справи. Організатором групи, маючи мотив незаконного збагачення була утворена злочинне угрупування з 4 осіб до складу якої входив 39-річний обвинувачений (стосовно якого ухвалено вирок) кваліфікований за видом учасника, як виконавець.

Організатор злочинної групи залучав ніде не працюючих, раніше судимих за вчинення корисливих та інших злочинів місцевих мешканців, які здійснювали залякування, погрожували потерпілим фізичною розправою та каліцтвом.

Так, організатор періодично підшукував осіб – потерпілих з числа місцевих мешканців, без фінансових зобов’язань, які здійснювали господарську та трудову діяльність, звинувачував у наявності «боргів» перед іншими особами. Залякування призводило до того, що потерпілі легко піддавалися погрозам у їхній бік та бік їхніх сімей, знаходили певну суму коштів та передавали учасникам організованої групи. У свою чергу обвинувачений добре впливав на емоційний стан потерпілих, нав’язуючи неіснуючі борги.

Після отримання вказаної інформації учасники організованої групи, попередньо узгодивши свої дії із організатором, діючи відповідно до раніше розробленого плану, призначали зустрічі потерпілим, в ході яких, застосовуючи погрози та насильство, вимагали надання грошових коштів.

У судовому засіданні обвинувачений вину у вчиненому кримінальному правопорушенні визнав повністю, підтвердив фактичні обставини, викладені в обвинувальному акті.

Головуючим суддею ухвалено обвинувальний вирок. При призначенні покарання судом були враховані обставини, які пом’якшують покарання обвинуваченого, а саме: добровільне перерахування розміру застави (210 200 гривень) для цілей оборони України, щире каяття, визнання вини повністю у інкримінованому кримінальному правопорушенні, фактичні обставини справи не оспорював, має на утриманні мати-пенсіонерку похилого віку, надання допомоги евакуйованим мешканцям внаслідок військової агресії російської федерації.

Обставин, що обтяжують покарання обвинуваченого, судом не встановлено.

Враховуючі всі обставини справи, судом призначено обвинуваченому покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 років з трирічним строком випробування.

Вирок не набрав законної сили та може бути оскаржений протягом 30 діб з моменту його проголошення.