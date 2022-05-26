Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Надзвичайні новини

Учасник банди з Горішніх Плавнів кошти від застави направив ЗСУ й відбувся умовним терміном

Сьогодні, 20:01 Переглядів: 145

 Організатор злочинної групи залучав ніде не працюючих, раніше судимих  за вчинення корисливих та інших злочинів місцевих мешканців, які здійснювали залякування, погрожували потерпілим фізичною розправою та каліцтвом

24 травня Комсомольський міський суд виніс вирок чоловіку, банда якого у 2018 році вимагал кошти у мешканців Горішніх Плавнів. Суддя В’ячеслав Морозов призначив йому 5 років умовно. Троє його спільників отримали вироки ще півроку тому. З весни 2018 чоловіки почали підшукувати людей і придумувати їм неіснуючі борги. У результаті розслідування вдалося знайти докази 5 епізодів такого вимагання.

Ухвалено обвинувальний вирок у кримінальному провадженні за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (Вимагання, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах, або вчинене організованою групою чи в умовах воєнного або надзвичайного стану, або поєднане із заподіянням тяжкого тілесного ушкодження). Про це повідомляє пресслужба Комсомольського міського суду. 

За матеріалами справи. Організатором групи, маючи мотив незаконного збагачення була утворена злочинне угрупування з 4 осіб до складу якої входив 39-річний обвинувачений (стосовно якого ухвалено вирок) кваліфікований за видом учасника, як виконавець.

Організатор злочинної групи залучав ніде не працюючих, раніше судимих  за вчинення корисливих та інших злочинів місцевих мешканців, які здійснювали залякування, погрожували потерпілим фізичною розправою та каліцтвом.

Так, організатор періодично підшукував осіб – потерпілих з числа місцевих мешканців, без фінансових зобов’язань, які здійснювали господарську та трудову діяльність, звинувачував у наявності «боргів» перед іншими особами. Залякування призводило до того, що потерпілі легко піддавалися погрозам у їхній бік та бік їхніх сімей, знаходили певну суму коштів та передавали учасникам організованої групи. У свою чергу обвинувачений добре впливав на емоційний стан потерпілих, нав’язуючи неіснуючі борги.

Після отримання вказаної інформації учасники організованої групи, попередньо узгодивши свої дії із організатором, діючи відповідно до раніше розробленого плану, призначали зустрічі потерпілим, в ході яких, застосовуючи погрози та насильство, вимагали надання грошових коштів.

У судовому засіданні обвинувачений вину у вчиненому кримінальному правопорушенні визнав повністю, підтвердив фактичні обставини, викладені в обвинувальному акті.

Головуючим суддею ухвалено обвинувальний вирок. При призначенні покарання судом були враховані  обставини, які пом’якшують покарання обвинуваченого, а саме:  добровільне перерахування розміру застави (210 200 гривень) для цілей оборони України, щире каяття, визнання вини повністю у інкримінованому кримінальному правопорушенні, фактичні обставини справи не оспорював, має на утриманні  мати-пенсіонерку похилого віку, надання допомоги евакуйованим мешканцям внаслідок військової агресії російської федерації.

Обставин, що обтяжують покарання обвинуваченого, судом не встановлено.

Враховуючі всі обставини справи, судом призначено обвинуваченому покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 років з трирічним строком випробування.

Вирок не набрав законної сили та може бути оскаржений протягом 30 діб з моменту його проголошення.

0
Автор: Альона Душенко

Підтримай Кременчуцький ТелеграфЪ

Підтримати
Теги: суд Горішні Плавні
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 21 від 26 травня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 20 від 19 травня 2022

№ 19 від 12 травня 2022

№ 18 від 5 травня 2022

№ 17 від 28 квітня 2022

№ 16 від 21 квітня 2022

№ 15 від 14 квітня 2022

№ 14 від 7 квітня 2022

№ 8 від 24 лютого 2022

Вверх