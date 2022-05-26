Віртуальна прогулянка «Топ 7 чудес Крюкова»: прогуляйтеся не виходячи з дому

25 травня філія №4 ім. І.Приходька КМПБ, яка знаходиться на головній вулиці Крюкова, покликала на віртуальну прогулянку історичними місцями правобережжя Кременчука. Про це повідомляє пресслужба Кременчуцької міської централізованої бібліотечної системи.

Мешканцям та гостям Кременчука важко уявити місто без Крюківського мосту, який об'єднує лівий і правий береги Дніпра, дві частини Кременчука.

- Коли перетинаєш Крюківський міст в сторону правого берега, одразу потрапляєш на головну вулицю Крюкова – вулицю Івана Приходька. Саме цією вулицею пролягав Чумацький шлях у 18 столітті, по якому чумаки везли кримську сіль до Дніпра. Таким екскурсом почала свою розповідь про сім чудес Крюкова зав. відділу науково-освітньої роботи Кременчуцького краєзнавчого музею Ірина Селєзньова на зустрічі з жителями Кременчука та його гостями.

У 1996 році ця вулиця була названа на честь колишнього керівника Крюківського вагонного заводу, Почесного громадянина міста Івана Митрофановича Приходька, чиє ім'я носить філія №4 КМПБ.

На цій же вулиці знаходиться оригінальна за архітектурою будівля – особняк купця 1 гільдії Григорія Чуркіна, зведений у 1902 році. Відомий благодійник за власний кошт побудував у місті ремісничу школу, притулок для бездомних, два притулки для сиріт, заповів місту чималі капітали на благодійництво та міське господарство, - йдеться у повідомленні.