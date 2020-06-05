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«Пожар не тушился, потому что он принес с собой газовый баллон», - охранник, который первым приехал к «Фее»

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 2 798 Коментарів: 2

 

Четвертого июня 48-летний мужчина зашел в магазин «Фея», забаррикадировался внутри и облил свою жену горючей смесью. Потом поджёг. В результате женщина умерла. «ТелеграфЪ» пообщался с работником охранной фирмы, который первым приехал к месту происшествия

Андрей Маховский работает в охранной фирме «ЯВІР-2005». Он рассказал редакции, что происходило возле магазина «Фея». Дальше повествования будет от первого лица.


У Кременчуці в магазині чоловік підпалив колишню дружину - вона померла


Поступил вызов на планшет и с полтавского пульта в 15.55, что на улице Ивана Приходько,30, была нажата тревожная кнопка. Приехав на место, я обнаружил закрытую решетку на замок и закрытую дверь. Посмотрел внутрь - ничего не увидел. Удивился, почему магазин закрытый. Начал осмотр объекта.


Увидел в помещении борьбу. Мужчина бил женщину. Я принял решение выбивать дверь, выбивать решетку. На решетке был навесной замок. Так как я понимаю, человек подготовился. Пришел и закрыл решетку изнутри своим замком, также закрыл дверь.


Во время попытки взломать замок увидел, что со стороны моста едет полиция. Я посмотрел внутрь помещения и увидел, как мужчина обливает женщину горючей жидкостью, похожей на соляру. Я выбежал на дорогу, обратил внимание полицейских на себя.


Потом вернулся к напарнику. С нами был еще один мужчина, гражданский. Он побежал к своей машине и достал газовый тройной ключ. Мы все подошли к двери и в этот момент прозвучал взрыв. Полетели стекла с двери. Мы все остались целы.



Потом со служебной машины достали огнетушители и пытались потушить пожар. Пожар не тушился, потому что он принес с собой газовый баллон. Такой - небольшой. Во время того, как бил ее и обливал горючей смесью, открыл газ. Также он принес с собой черную сумку. Полиция внутри обнаружила тесак, топор, газовый баллончик для разжигания, баклагу с горючей смесью.


Я услышал в крайнем правом окне стук. Понимал, что там кто-то живой. Я скомандовал напарнику разбивать окно. Мы не знали, что там решетка. Разбили стекло. Оказалось, что это мужчина стучал в окно.


Потом приехали пожарные. Стальными кусачками сломали замок, зашли, потушили.


То, что говорили, что он улыбался, я этого не видел. Он был в состоянии шока. Я подошел к нему посмотреть в глаза и сказать некоторые слова. Он меня понял.


У него было обгоревшее лицо и гортань. Он не мог говорить.

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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: Андрей Маховский
Теги: вбивство Крюків

Коментарі: 2

655
ulyanov:
Сьогодні, 11:50

Якщо суд не дасть йому пожиттєве увязнення - то це остаточно підтвердить, що у нас відсутній суд та справедливість 


34 2
1 269
shtai:
Сьогодні, 12:26

Цитата: ulyanov

Якщо суд не дасть йому пожиттєве увязнення - то це остаточно підтвердить, що у нас відсутній суд та справедливість 

Цьому якраз суд дасть пожиттєеве ув`язнення або в "дурку" закриє. А Вашого "брата-депутата" або ж чиновника закрити суд не може - ось де відсутній суд і справедливість. 


18 0

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