Три санітарні зони залишилися у Кременчуці

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У Кременчуці залишилося три санітарні зони. Про це повідомили на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації.





Станом на 9.00 5 червня залишилося 3 санітарні зони: