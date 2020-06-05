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Кременчук, Коронавірус / Карантин

Три санітарні зони залишилися у Кременчуці

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 757

 

Кількість хворих у нашому місті зменшується

У Кременчуці залишилося три санітарні зони. Про це повідомили на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації.


Станом на 9.00 5 червня залишилося 3 санітарні зони:

  •  № 11 (вул. Київська, проспект Свободи) – 1 хворий
  •  № 15 (Щемилівка) – 2 хворих
  •  №21 (вул. О.Білаша) – 1 хворий).
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Автор: Альона Душенко
Теги: санітарна зона карантин

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