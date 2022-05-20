Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Кременчук, Освіта

Студенти Кременчука можуть отримати два дипломи – український та польський

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 455

 

Студенти Кременчуцького національного університету після завершення навчання зможуть отримати одразу два дипломи – український та польський. Проект базується на співпраці двох ЗВО – Кременчуцького національного університету ім. М. Остроградського та Бигдощського університету економіки (Польща). Як повідомляє пресслужба університету, відповідний проєкт представила директор Центру підвищення кваліфікації та професійної адаптації (ЦПКПА) доцент Світлана Сошенко. 

Ідея полягає в тому, що вступивши до КрНУ, абітурієнт зможе паралельно навчатися і у Бигдощському університеті економіки, або як його ще називають, Вищій школі господарки (WSG). Навчання у КрНУ триватиме в очному форматі, а у WSG – у дистанційному. Після закінчення семестру студенти виїжджатимуть до Польщі для проходження практики та вивчення окремих дисциплін. Практику вони проходитимуть на польських підприємствах і матимуть за це зарплату. Після завершення навчання випускники отримають два дипломи – український диплом бакалавра та польський диплом інженера.

Так у суботу 21 травня Університет Економіки (Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy) проведе День відкритих дверей онлайн. Захід почнеться об 11.00. Посилання на подію за посиланням, у Facebook.

0
Автор: Альона Душенко

Підтримай Кременчуцький ТелеграфЪ

Підтримати
Теги: освіта навчання КрНУ
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 20 від 19 травня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 19 від 12 травня 2022

№ 18 від 5 травня 2022

№ 17 від 28 квітня 2022

№ 16 від 21 квітня 2022

№ 15 від 14 квітня 2022

№ 15 від 14 квітня 2022

№ 14 від 7 квітня 2022

№ 8 від 24 лютого 2022

Вверх