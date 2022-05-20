Студенти Кременчука можуть отримати два дипломи – український та польський

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Студенти Кременчуцького національного університету після завершення навчання зможуть отримати одразу два дипломи – український та польський. Проект базується на співпраці двох ЗВО – Кременчуцького національного університету ім. М. Остроградського та Бигдощського університету економіки (Польща). Як повідомляє пресслужба університету, відповідний проєкт представила директор Центру підвищення кваліфікації та професійної адаптації (ЦПКПА) доцент Світлана Сошенко.

Ідея полягає в тому, що вступивши до КрНУ, абітурієнт зможе паралельно навчатися і у Бигдощському університеті економіки, або як його ще називають, Вищій школі господарки (WSG). Навчання у КрНУ триватиме в очному форматі, а у WSG – у дистанційному. Після закінчення семестру студенти виїжджатимуть до Польщі для проходження практики та вивчення окремих дисциплін. Практику вони проходитимуть на польських підприємствах і матимуть за це зарплату. Після завершення навчання випускники отримають два дипломи – український диплом бакалавра та польський диплом інженера.

Так у суботу 21 травня Університет Економіки (Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy) проведе День відкритих дверей онлайн. Захід почнеться об 11.00. Посилання на подію за посиланням, у Facebook.