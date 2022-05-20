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Кременчужани відправили книжки у Польщу, щоб дітки читали українською

Сьогодні, 13:00 Переглядів: 211

 У Гданську бібліотека з українськими книжками розташована на вулиці Grunwaldzkа, 5

У польському Гданську сформували бібліотеку для біженців з України. У штаб-квартирі Фонду RC зібрали сотні книг українською мовою. Так, до міста привезли майже 300 україномовних книг, з яких назбиралася повноцінна бібліотека. Користуватися нею можна вже, а із запропонованого переліку кожен читач знайде щось для себе. Вікових обмежень немає. 

До формування бази літератури залучили різні міста України. До доброї справи долучилися Дніпро, Кременчук, Луцьк та Львів. Головними спонсорами стали міські бібліотеки та супермаркети. Три сотні примірників вдалося зібрати за лічені дні.

У Нашому місті книги також збирав відомий боксер та волонтер Сергій Радченко. Він на базі організації «Ми поряд» (вул. 29 Вересня) організовував збір книг для українців, яким довелося тікати від російсько-української війни.  

У Гданську бібліотека з українськими книжками розташована на вулиці Grunwaldzkа, 5.

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Автор: Альона Душенко

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Теги: книги біженці Сергій Радченко бокс Польща бібліотека
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