Увага! Повітряна тривога! (відбій)

Сьогодні, 12:49 Переглядів: 534

У Кременчуці оголошена повітряна тривога! Всі в укриття!

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