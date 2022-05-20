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Кременчук, Воины света

Гусар прикрив собою побратимів: Кременчук попрощався з військовим десантником Михайло Дятьковим (доповнюється)

Сьогодні, 12:27 Переглядів: 1 384

 

Військового поховали на Алеї Героїв на Свіштовському цвинтарі

Сьогодні, 20 травня, у Кременчуці попрощалися з 32-річним військовим Михайлом Андрійовичем Дятьковим, який загинув 8 травня на Донеччині.

Загинув воїн Михайло Дятьков з Кременчука


 Михайло Дятьков був командиром бойової машини, сержант військової служби був призваний на військову службу під час мобілізації 25 серпня 2021 року.

Попрощатися до Міського палацу культури прийшли рідні, побратими, представники влади та небайдужі кременчужани.

Утворивши коридор, кременчужани схилилися на одне коліно, щоб віддати шану Герою. Колона з автомобілів вирушила до Свято-Миколаївського собору, де відбулася панахида. Поховали Михайла Дятькова на Свіштовському кладовищі на Алеї Героїв.

Фото: Артем Коваленко
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Автор: Альона Душенко Фото: Артем Коваленко

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Теги: війна воїни світла воины света
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