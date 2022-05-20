Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?

Доброго всем дня. Я знаю, что каждый божий день, в 20:00 вы почти поголовно принимаете успокоительные ванны в исполнении советника «зелёных» Алексея Арестовича. Умный дядька, спору нет. И мёд-елей на женские сердца льёт ну так же ж профессiйно — аки месье Казанова проходя мимо - дамочек в свою эпоху «цёмал». Тоже надо. Паника не должна в обществе витать, это вредно для психического здоровья нации — поэтому Арестовича я не смотрю, но волну здоровой обеспокоенности ситуацией в стране и городе запускать обязан. Как здоровый здравомыслящий человек («...ага, это тебе так кажется...» - усмехнулся где-то психиатр :)

Мой болюче-тревожный «Гондурас» (как в советском анекдоте), зудит и чешется в области разбомбленной рaшиsтами городской ТЭС. При том, что термин «разбомбленная» тут звучит в контексте «её у нас больше нет». А значит, у бОльшей части города централизованное отопление ушло в историю насовсем. Надеюсь, все здесь понимают, что восстанавливать городскую ТЭС, вваливать в неё миллионы денег, которых нет, и каждый день ждать прилёта пары ракет рaшиsтов — глупое занятие. А возможность такого прилёта будет сохраняться до той поры, пока столица Орды не будет сожжена до культурного слоя 17-го века. Напалмом. Что мы имеем в сухом остатке? Угрозу того, что если городские власти быстренько не раздуплятся и не начнут действовать — наш город замёрзнет как Алчевск Луганской области в 2006 году. Тогда вымерзание города произошло из-за аварии трубы с теплоносителем и тупости местных коммунальщиков. Нужно отдельно сказать, что я не являюсь специалистом в области тепловых коммуникаций, плохо себе представляю работу коммунальных служб в этой сфере и хлопаю крыльями, задавая вопросы в воздух - исключительно как обеспокоенная домохозяйка, у которой вода из крана перестала течь. Но если ежеминутно не пилить домуправа вопросом «Где вода? А когда будет?» - вопрос с места не сдвинется.

Усилиями орков мы получили, по факту, исторический шанс избавиться от неэффективной и дорогущей в пользовании (для потребителей) системы центрального отопления. Не будем сейчас рассматривать коррупционную составляющую функционирования системы отопления, это отдельная песня. И отрицательная эффективность системы — когда ты не можешь регулировать своё потребление тепла и получаешь платёжку за отопление с заоблачными цифрами, достойна отдельного обсуждения. И субсидии из бюджета, напрямую связанные с невозможностью многих категорий граждан оплачивать такие платёжки — из этой же истории. И главный козырь, которым центральная система отопления должна быть похоронена: газ-то в этой системе моSковитский! Ага. Купленный в Европе, но доставленный из Zапоребрика. Откуда у нас в трубах будет браться газ после того, как Европа объявит полное эмбарго на российский газ (маловероятное событие, но тенденция таки намечается)? Из Катара? Из Норвегии? Ну да, ну да...

Очевидно, жители многоэтажек зимой начнут массово греться электрообогревателями и на такую нагрузку внутридомовые электросети не рассчитаны. Если их не поменять уже сейчас — зимой возможны аварии внутри домов (вплоть до КЗ и пожаров как следствие), а подстанции от перегруза будут вылетать из строя аж бегом! В общем, сценарий зимнего периода в городе выглядит так себе, на троечку. Частному сектору попроще, но без света тоже долго не протянешь. Как тут не вспомнить старый анекдот про пожарника, переделанный под городского чиновника, отвечающего за жизнеобеспечение города: «В мирное время не работа, а рай: ничерта не делаешь, подворовываешь на всяких мелочах, пилишь бюджеты, но как война и орки городскую ТЭС расфигачили, а надо по зимнему периоду что-то решать — хоть увольняйся!»

В экстренном порядке нужна система индивидуального отопления. Электрического или газового — вопрос второго плана. Ключевое слово — индивидуальная. И времени для решения вопроса выживания города практически не осталось. Думай-ТЕ.