По Кременчуку завдали від 8 до 12 ракетних ударів (оновлюється)

У Кременчуці чутно вибухи. За попередньою інформацією, на Лівобережжі. Інформація перевіряється та уточнюється.
Зберігайте спокій, слідуйте в укриття.
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Інформація про вибухи почала надходити близько 17.00. Їх було чутно в усіх районах міста. Також кременчужани бачили у повітрі ракети.
Поліція просить при повітряній тривозі обв'язково спускатись в укриття!
Оновлено 17.22:
«Чотири «прильоти» знову по Кременчуцькому НПЗ. Також звуки вибухів чутно було в Полтавському районі. Деталі згодом. Не залишаємо укриття!» - повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.
Оновлено 18.00.
За даними радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, по території НПЗ завдано 7 ракетних ударів.
«Крім того, ще одна ракета потрапила неподалік залізничних колій. Інформація про жертви та руйнування уточнюється», - написав він.
Оновлено 18.08
Дмитро Лунін повідомляє про 8-12 ракет
«Від 8 до 12 російських ракет вдарили по Кременчуку – по НПЗ та інших обʼєктах інфраструктури. Подробиці – пізніше. Загроза ударів залишається. Не залишаємо укриття»!
Оновленло 18.50
Під час останніх «прильотів» частина Кременчука залишилась без світла та води. Наразі світло відновили.
№ 18 від 5 травня 2022Читати номер