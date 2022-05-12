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Топ новина, Кременчук

По Кременчуку завдали від 8 до 12 ракетних ударів (оновлюється)

Сьогодні, 17:21 Переглядів: 13 650

 

Офіційно повідомляють про 8-12 ракетних ударів. Дані уточнюються

У Кременчуці чутно вибухи. За попередньою інформацією, на Лівобережжі. Інформація перевіряється та уточнюється.

Зберігайте спокій, слідуйте в укриття.

Не викладайте жодних матеріалів у соцмережі!!

Інформація про вибухи почала надходити близько 17.00. Їх було чутно в усіх районах міста. Також кременчужани бачили у повітрі ракети.

Поліція просить при повітряній тривозі обв'язково спускатись в укриття!

Оновлено 17.22:

«Чотири «прильоти» знову по Кременчуцькому НПЗ. Також звуки вибухів чутно було в Полтавському районі. Деталі згодом. Не залишаємо укриття!» - повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

Оновлено 18.00.

За даними радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, по території НПЗ завдано 7 ракетних ударів.

«Крім того, ще одна ракета потрапила неподалік залізничних колій. Інформація про жертви та руйнування уточнюється», - написав він.

Оновлено 18.08

Дмитро Лунін повідомляє про 8-12 ракет 

«Від 8 до 12 російських ракет вдарили по Кременчуку – по НПЗ та інших обʼєктах інфраструктури. Подробиці – пізніше. Загроза ударів залишається. Не залишаємо укриття»!

Оновленло 18.50

Під час останніх «прильотів» частина Кременчука залишилась без світла та води. Наразі світло відновили.

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Автор: ТелеграфЪ

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Теги: війна ракетний обстріл
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