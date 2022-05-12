У Кременчуці збирають дані обстрілу рашистів, щоб передати до міжнародного трибуналу

Сьогодні, 14:07 Переглядів: 596

До Кременчука прибув начальник відділу комунікації 116 бригади територіальної оборони Іван Петренко. Він у складі комісії Генерального штабу Збройних сил України збирають докази та факти причетності росії до порушень правил ведення війни та міжнародного гуманітарного права, й безпосередньо порушень Гаазької та Женевської конвенцій. Дані передадуть до Генерального штабу ЗСУ, а згодом долучать до справи, яку розглядатиме міжнародний суд.

Іван Петренко розповів, що дії військових регламентуються Гаазькою та Женевською конвенціями, які визначають, хто такий комбатант, військовополонений, шпигун, які права має мирне населення, яке не залучене у військовому конфлікті, як повинна діяти країна, яка захопила території.

- На превеликий жаль російська федерація в односторонньому порядку вийшла з них загальноприйнятих міжнародних документів. І в першу чергу веде війну не проти збройних сил, а проти місцевого населення: знищуючи міста та села, ґвалтуючи, мародерствуючи та знищуючи будівлі та підприємства, - зауважив начальник відділу комунікації.

24 травня на Великдень Кременчук вдруге обстріляли російські ракети. 9 ударів рашисти завдали по будівлях Кременчуцького НПЗ та ТЕЦ. Внаслідок обстрілу знищено підприємства, загинув співробітник Кременчуцької ТЕЦ, а також поранення отримало кілька осіб.

- Кременчук також потрапив під ракетний удар російської федерації, що заборонено міжнародними документами. Не можна знищувати об’єкти критичної інфраструктури, такі як водойма, які виробляють продукти харчування, тепло… - сказав Іван Петренко.

Військовий зауважив, що поки у Кременчуці збирають докази, оформлюють належним чином та передають до Генерального штабу, щоб згодом країна-агресор повністю розрахувалася перед нашим народом.

- Під час Другої світової війни наших дідусів та бабусь забирали до Німеччини остарбайтерами. Через 40 років, наприкінці 90-х, Німеччина виплачувала компенсацію постраждалим. Прийде час і рф розплатиться, додав військовий Іван Петренко.

У спілкуванні з «Кременчуцьким Телеграфом» начальник відділу комунікації 116 бригади територіальної оборони Іван Петренко додав, що вони не забирають з собою російські ракети. Тому кременчужани скоріш всього матимуть можливість побачити на власні очі, ракети, якими обстрілювали Кременчук.