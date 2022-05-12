У Кременчуці збирають дані обстрілу рашистів, щоб передати до міжнародного трибуналу

Наше місто двічі обстрілювали, постраждали підприємств критичної інфраструктури, також загинув працівник ТЕЦ
До Кременчука прибув начальник відділу комунікації 116 бригади територіальної оборони Іван Петренко. Він у складі комісії Генерального штабу Збройних сил України збирають докази та факти причетності росії до порушень правил ведення війни та міжнародного гуманітарного права, й безпосередньо порушень Гаазької та Женевської конвенцій. Дані передадуть до Генерального штабу ЗСУ, а згодом долучать до справи, яку розглядатиме міжнародний суд.
Іван Петренко розповів, що дії військових регламентуються Гаазькою та Женевською конвенціями, які визначають, хто такий комбатант, військовополонений, шпигун, які права має мирне населення, яке не залучене у військовому конфлікті, як повинна діяти країна, яка захопила території.
24 травня на Великдень Кременчук вдруге обстріляли російські ракети. 9 ударів рашисти завдали по будівлях Кременчуцького НПЗ та ТЕЦ. Внаслідок обстрілу знищено підприємства, загинув співробітник Кременчуцької ТЕЦ, а також поранення отримало кілька осіб.
Військовий зауважив, що поки у Кременчуці збирають докази, оформлюють належним чином та передають до Генерального штабу, щоб згодом країна-агресор повністю розрахувалася перед нашим народом.
У спілкуванні з «Кременчуцьким Телеграфом» начальник відділу комунікації 116 бригади територіальної оборони Іван Петренко додав, що вони не забирають з собою російські ракети. Тому кременчужани скоріш всього матимуть можливість побачити на власні очі, ракети, якими обстрілювали Кременчук.
У цьому сюжеті «Кременчуцький ТелеграфЪ» зібрав інтерв'ю з кременчуцькими бійцями і волонтерами, які своїми очима бачили жахи подій на Сході. Це розповіді про війну, на якій гинули наші захисники, щоб не допустити просування агресора.
Низький уклін всім бійцям. Слава героям! Герої не вмирають!
№ 18 від 5 травня 2022Читати номер