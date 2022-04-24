9 ракет вдарило по інфраструктурі Кременчука (доповнено)

Сьогодні, 20:12 Переглядів: 27 443

5 російських ракет вдарили по обʼєктах інфраструктури в області. Про це повідомив керівник Полтавської ОВА Дмитро Лунін. Інформація про постраждалих і руйнування уточнюється. Всі подробиці пізніше. Тривога продовжується, не виходимо з укриттів.

Нагадуємо, що у соцмережах не публікуємо фото та відео, а також інформацію з розташуванням.

Як повідомила пресслужба поліції Кременчука на місце виїхали всі служби. Кременчужан закликають залишатися в укриттях й не викладати у соцмережах фото та відео. Наразі триває повітряна тривога

Доповнено 21.45