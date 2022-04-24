5 російських ракет вдарили по обʼєктах інфраструктури в області. Про це повідомив керівник Полтавської ОВА Дмитро Лунін. Інформація про постраждалих і руйнування уточнюється. Всі подробиці пізніше. Тривога продовжується, не виходимо з укриттів.
Нагадуємо, що у соцмережах не публікуємо фото та відео, а також інформацію з розташуванням.
Як повідомила пресслужба поліції Кременчука на місце виїхали всі служби. Кременчужан закликають залишатися в укриттях й не викладати у соцмережах фото та відео. Наразі триває повітряна тривога
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Доповнено 21.45
- Уже 9 російських ракет цього вечора вдарили по інфраструктурі Кременчука. Ворог не гребує нічим, навіть у такий святий день, - повідомив Дмитро Лунін.
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