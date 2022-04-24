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Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

Яка ситуація в зоні бойових дій - Генеральний штаб

Сьогодні, 20:08 Переглядів: 1 311

 

Оперативна інформація станом на 18.00 24 квітня щодо російського вторгнення. Продовжується шістдесята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.
Російська федерація продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти України.
Тривають наступальні дії противника у Східній операційній зоні з метою розгрому угруповання Об’єднаних сил, встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та забезпечення сухопутного шляху до тимчасово окупованого Криму.
На Волинському і Поліському напрямках противник активних дій не проводив. До семи батальйонів збройних сил білорусі продовжують виконувати завдання з прикриття українсько-білоруського кордону в Брестській та Гомельській областях. Триває вивезення з території республіки білорусь до російської федерації озброєння та військової техніки підрозділів Східного військового округу, переважно пошкодженої, через Гомель у напрямку Брянська.
На Сіверському напрямку прикордонна служба ФСБ російської федерації продовжує забезпечувати посилену охорону ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях.
Триває перегрупування підрозділів Центрального військового округу з районів відновлення боєздатності до східних областей України. З Курської до Бєлгородської області ворог планує переміщення зенітно-гарматного дивізіону зі складу 14 армії військово-повітряних сил та протиповітряної оборони.
На Слобожанському напрямку триває перекидання озброєння і військової техніки ворога до району міста Куп’янськ. Окупанти продовжують часткове блокування міста Харкова, намагаються здійснювати вогневе ураження підрозділів наших військ та об’єктів критичної інфраструктури.
Відзначається активізація наступальних та штурмових дій підрозділів противника в районах населених пунктів Пашкове, Довгеньке та Велика Комишуваха. Ворог успіху не мав, зазнав втрат та був вимушений відступити на раніше займані рубежі.
На Донецькому і Таврійському напрямках ворог здійснює нарощування системи управління та протиповітряної оборони. Продовжує здійснювати вогневий вплив по позиціях наших військ із мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню по всій лінії зіткнення. Завдає авіаційних ударів літаками оперативно-тактичної авіації.
На Сєверодонецькому напрямку противник намагався здійснювати штурмові дії в напрямку населених пунктів Лиман та Яцьківка, успіху не мав. Окупанти встановили контроль над частиною населеного пункту Зарічне. Ворог намагався закріпитись в західній, північно-західній та східній частинах Рубіжного, успіху не досяг. Розпочав просування у напрямках населених пунктів Оріхове та Нижнє.
На Попаснянському напрямку підрозділи окупантів намагалися закріпитися на досягнутих рубежах. Ворог також проводив перегрупування та здійснював поповнення особовим складом і боєприпасами та підготовку до подальших штурмових дій.
На Курахівському напрямку, за підтримки артилерії, противник здійснив спробу наступу у напрямку населених пунктів Новомихайлівка та Мар’їнка. Успіху не мав.
На Маріупольському напрямку загарбники продовжували вогневий вплив та бойові дії в районі “Азовсталі”. Ворог завдавав авіаційних ударів по визначених обєктах цивільної інфраструктури. Окупанти здійснювали штурмові дії у напрямку населеного пункту Времівка, зазнали втрат та відійшли на раніше зайняті позиції.
На тимчасово зайнятих територіях України російські окупанти вводять заходи, що обмежують права і свободи мирних жителів, зокрема свободу пересування.
Українські захисники та захисниці тримають оборону і завдають ворогу значних втрат.
Разом переможемо! Слава Україні!

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Автор: Альона Душенко

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