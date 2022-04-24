До уваги кременчужан - в мережі фото не публікувати

Сьогодні, 19:52 Переглядів: 7 174

Нагадуємо кременчужанам, що в мережі не публікуємо фото та відео, а також не надаємо інформації у соцмережі. Бережіть себе!

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