Статус учасника бойових дій в Україні отримають не всі добровольці

Сьогодні, 20:32 Переглядів: 1 530

Статус учасника бойових дій в Україні отримають тільки ті добровольці, які безпосередньо брали участь у боях. Про це повідомляється на сайті Міністерства ветеранів.

Голова Мінветеранів Юлія Лапутіна повідомила, що коли приймався закон, що дає добровольцям право на отримання статусу учасника бойових дій з відповідними соціальними гарантіями, ніхто не знав, де розгорнеться театр військових дій. Тому це право було надано по всій Україні.

Однак, згідно з порядком надання статусу, його отримають ті, хто брав безпосередню участь у бойових діях.

При міністерстві діятиме комісія за участю представників відомств сектору безпеки і оборони, яка займатиметься цими питаннями.