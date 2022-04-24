Статус учасника бойових дій в Україні отримають не всі добровольці

Статус учасника бойових дій в Україні отримають тільки ті добровольці, які безпосередньо брали участь у боях. Про це повідомляється на сайті Міністерства ветеранів.
Голова Мінветеранів Юлія Лапутіна повідомила, що коли приймався закон, що дає добровольцям право на отримання статусу учасника бойових дій з відповідними соціальними гарантіями, ніхто не знав, де розгорнеться театр військових дій. Тому це право було надано по всій Україні.
Однак, згідно з порядком надання статусу, його отримають ті, хто брав безпосередню участь у бойових діях.
При міністерстві діятиме комісія за участю представників відомств сектору безпеки і оборони, яка займатиметься цими питаннями.
№ 16 від 21 квітня 2022Читати номер