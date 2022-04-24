Чути вибух - повітряна тривога! Всі в укриття

Сьогодні, 20:54 Переглядів: 9 763

Не встигли відійти від скасування повітряної тривоги, як знову звучить сирена - 20.54. Кременчук - всі в укриття! Ваша безпека - найцінніше.

21.23 - відбій тривоги



