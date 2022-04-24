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Кременчук, Полтавщина

Історія полтавця, який повернувся з Франції, щоб захистити Україну

Сьогодні, 21:07 Переглядів: 941

 

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний опублікував розповідь про військового Олександра, який повернувся з Франції, де працював далекобійником, щоб боронити державу. Про напад чоловік дізнався під час перебування на роботі. Дружина Олександра підтвердила, що над ними літають ракети, написав Залужний у Facebook.

- Для мене російська агресія не була раптовою, вона триває вже понад 8 років. Я воював на Донбасі у 2014-2015 роках. Хіба я зараз міг залишитися за кордоном? Перекладними дістався додому. Півтори години побув удома, обійняв рідних, взяв свої бронежилет, каску та поїхав до військкомату. Потрапив до 72-ї окремої механізованої бригади ім. Чорних Запорожців, і зі своїм підрозділом приїхав на позиції. В бою під Мощуном я зрозумів, що маю поряд надійних людей, які завжди прикриють спину. В 14-му році я казав, що є бойові побратими, за яких я віддам життя. З початком повномасштабного вторгнення я можу сказати, що мільйони українців є моїми бойовими побратимами, – розповів Олександр із позивним «Полтава».

Український захисник додав, що зараз кожен тримає свій фронт – хтось на передових позиціях, хтось – допомагаючи армії. 

- Волонтери – великі молодці! Взяти хоча б пікап, подарований ними. Він у нас прожив, на жаль, недовго – в результаті обстрілів автомобіль був знищений. Але за своє коротке життя він встиг врятувати багато життів – на ньому вивозили 300-х, – зазначив він. 

Залужний також опублікував фото Олександра із вишитою його донькою серветкою-смайликом – щоб тато завжди посміхався.

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Автор: Альона Душенко

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Теги: війна Полтава
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