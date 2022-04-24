Кременчук а Полтавщина - повітряна тривога! (відбій)

Сьогодні, 18:35 Переглядів: 2 379

У Кременчуці та Полтавській област оголошено повітряну тривогу - 18.34. Всі в укриття!

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