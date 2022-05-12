За закликом «Телеграфу» читачі зібрали кошти на позашляховик для бійців ЗСУ за дві доби (доповнено)

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«Кременчуцький ТелеграфЪ», 9 травня, звернувся до читачів з повідомленням, що ми знову збираємо кошти на купівлю позашляховика для військової частини ЗСУ з Кременчука. 2/3 суми були зібрані раніше, залишилось знайти ще близько $1000. Позашляховик Nissan Navara «застовпили» у Польщі передоплатою – і там чекали лише повної оплати, щоб перегнати його до Кременчука.

Нагадаємо, повна ціна позашляховика - 15 500 злотих, або трохи більше $3 тисяч. Не вистачало близько $1000.

- Дві третини цієї суми вже зібрано, залишилося небагато. Як завжди, прозвітую за кожну копійку, - звернувся з проханням до читачів власник сайту «Кременчуцький ТелеграфЪ» та керівник «Видавничого дому «Приватна газета» Сергій Кулясов.

Менш ніж за дві доби потрібна сума була зібрана. Станом на 13.00 12 травня на картку Сергія Кулясова перерахували 48 093 грн з позначкою «авто для ЗСУ». Двоє людей перерахували аж по 5000 грн, ще одна людина перерахувала 10 000 грн! Інші – скільки змогли. Дякуємо усім за кожну гривню! Зібраних коштів цілком достатньо, щоб доплатити за Nissan Navara та оформити його купівлю.

Найближчим часом позашляховик буде пригнаний до Кременчука та переданий військовим, про що ми обов’язково проінформуємо.

- Сума на 13.00 1 травня 48 093 грн. Це більше чим потрібно, як правило "пожилые" автомобілі потребують поточного ремонту й заміни колодок-масла. По факту відзвітуюсь. Редакція «Телеграфу» щиро дякує усім небайдужим, хто відкликнувся на прохання про допомогу військовим. Збір коштів закритий! Разом – до Перемоги! Все буде – Україна!, - подякував усім Сергій Кулясов.

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Кошти за автомобіль перерахували