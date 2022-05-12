Дитячі садки у Кременчуці найближчим часом не запрацюють

Сьогодні, 13:01 Переглядів: 892

Дитячі садки у Кременчуці найближчим часом не запрацюють. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» стало відомо від заступниці міського голови Ольги Усанової. Таке рішення пов'язане з частими повітряними тривогами. Для того, щоб під час них евакуювати дітей, у дитсадках мають бути облаштовані за всіма вимогами сховища. А у жодному закладі дошкільної освіти таких укриттів немає, у кращому випадку – напівпідвальне чи підвальне приміщення, але для дітей вони не пристосовані.

- І фізично це надзвичайно складно, якщо лунає повітряна тривога під час денного сну – підняти, одягти і вивести дітей, - сказала пані Усанова.

Тож все залежатиме від воєнної ситуації і безпеки повітряного простору.

За словами мера Віталія Малецького, міська влада профільтрувала вихователів, яких немає зараз на роботі – якщо виїхали за межі міста, області, держави, то надбавку за інтенсивність зняли (інша справа – вчителі, вони можуть проводити дистанційні уроки, не знаходячись у місті). Але трудові відносини ні з ким не припинили, продовжують виплачувати вихователям зарплати.

- Ми знаємо, що через місяць, два, три треба буде відкривати садочки, і набрати тоді людей не можна буде, - зауважив Віталій Малецький.

Міський голова розповів, що місто домовилося із зовнішніми кредиторами, що цьогоріч не погашатимуть кредити ні по ЄБРР, ні по інших банках, ні відсотки, щоб закумулювати кошти. Тож Кременчук фінансово тримається.