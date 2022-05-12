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Надзвичайні новини, Полтавщина

6,3 мільйона гривень збитків завдали браконьєри Полтавщини

Сьогодні, 12:33 Переглядів: 230

Нагадаємо, з 10 травня на водоймах Полтавщини дозволено любительський лов риби

На Полтавщині браконьєри на воді завдали збитків державі на понад 6,3 мільйона гривень: поліція розслідує 78 кримінальних проваджень. Про це повідомляє пресслужба поліції у Полтавській області.

За фактами браконьєрства на воді з початку квітня поточного року підрозділами дізнання поліції Полтавщини, у співпраці з водною поліцією, під процесуальним керівництвом прокуратури, відкрито 78 кримінальних проваджень.

Наразі 20 особам вже повідомлено про підозри. По решті кримінальних проваджень тривають слідчі дії. За зібраними матеріалами призначені судові інженерно-екологічні експертизи, за висновками яких будуть прийняті відповідні процесуальні рішення.

На Полтавщині упродовж квітня – початку травня у браконьєрів вилучили майже 1700 кг незаконно виловленої риби, більше 100 заборонених знарядь лову, серед яких сітки, «павуки», «раколовки», а також різні плавзасоби. У водному середовищі правоохоронцями виявлено та знищено близько 5 тисяч метрів браконьєрських сіток. Також за цей період поліцейські офіцери громади спільно з працівниками поліції на воді виявили до десяти фактів незаконного перевезення рибної продукції, загальною вагою близько 800 кг. На порушників працівники рибоохоронного патруля склали адміністративні матеріали, а вилучена риба, згідно актів приймання-передачі, передана за належністю.

- Із першого квітня по теперішній час в області браконьєри на воді завдали збитків державі на понад 6,3 мільйона гривень. Підрозділи дізнання поліції розслідують 78 кримінальних проваджень. Наразі 20 фігурантам вже повідомлено про підозру. До суду скеровані 18 обвинувальних актів. По решті кримінальних проваджень розслідування тривають і будуть доведені до логічного завершення. Усі, хто ігнорує закон, нестимуть за це юридичну відповідальність. Вважаю, що браконьєрство не лише шкодить довкіллю, а становить реальну загрозу для національної екологічної безпеки України. Тож закликаю громадян у період нересту суворо дотримуватися встановлених правил рибальства та не порушувати чинне законодавство. Застерігаю, що реагування правоохоронних органів на факти браконьєрства буде миттєвим та жорстким, згідно чинного законодавства та з урахуванням вимог воєнного часу, - повідомив начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов.

Якщо ви стали очевидцями порушення правил рибальства та незаконної реалізації риби – повідомляйте цю інформацію за номером 102.

Нагадаємо, з 10 травня на водоймах Полтавщини дозволено любительський лов риби.

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Автор: Альона Душенко

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Теги: браконьєри
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