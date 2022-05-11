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Терміново збираємо продукти та засоби гігієни в «гарячі точки»

Сьогодні, 22:10 Переглядів: 163

 

Потрібна допомога кременчуцькій волонтерці, яка щотижня їздить допомагати цивільним та військовим у зоні бойових дій

Відома кременчуцька волонтерка Марина Шляпіна постійно збирає допомогу у «гарячі точки». Цього тижня їде до Мар’їнки. Військові, що передають їй інформацію, повідомили, що люди там перебувають у жахливих умовах - без їжі та елементарних речей. Прохання допомогти продуктами.

Для борщового набору потрібна: картопля, капуста, буряк, морква, часник, олія.

Завжди потрібні: олія, цукор, борошно, солодощі.

Також необхідні засоби гігієни: миючі, підгузки, прокладки.

Продукти та засоби гігієни можна приносити до «Приватної газети» (вул. Шевченка, 50-А) та у магазини «Принцип».

Картка для перерахування допомоги: 

4441114412769901 (моно)

sergejsmirnov385@gmail.com (PayPal)

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Автор: Ольга Мінчук

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Теги: допомога волонтери продукти
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