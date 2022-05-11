Терміново збираємо продукти та засоби гігієни в «гарячі точки»

Потрібна допомога кременчуцькій волонтерці, яка щотижня їздить допомагати цивільним та військовим у зоні бойових дій
Відома кременчуцька волонтерка Марина Шляпіна постійно збирає допомогу у «гарячі точки». Цього тижня їде до Мар’їнки. Військові, що передають їй інформацію, повідомили, що люди там перебувають у жахливих умовах - без їжі та елементарних речей. Прохання допомогти продуктами.
Для борщового набору потрібна: картопля, капуста, буряк, морква, часник, олія.
Завжди потрібні: олія, цукор, борошно, солодощі.
Також необхідні засоби гігієни: миючі, підгузки, прокладки.
Продукти та засоби гігієни можна приносити до «Приватної газети» (вул. Шевченка, 50-А) та у магазини «Принцип».
Картка для перерахування допомоги:
4441114412769901 (моно)
sergejsmirnov385@gmail.com (PayPal)
№ 18 від 5 травня 2022Читати номер