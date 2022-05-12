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Заблоковані на «Азовсталі» бійці звернулися по допомогу до Ілона Маска

Сьогодні, 14:14 Переглядів: 317

 

Він створив аккаунт у Твіттері, лише для того, щоб звернутися до Ілона Маска

Українські захисники, заблоковані російськими агресорами на «Азовсталі», звернулися по допомогу до засновника компанії SpaceX Ілона Маска. Про це у фейсбуці написав Сергій Волинський (Волина), командир підрозділу 36-ї бригади морської піхоти України. Він наголосив, що створив аккаунт у Твіттері, лише для того, щоб звернутися до Ілона Маска.

- Кажуть, ти був телепортований з іншої планети, щоб навчити людей вірити у неможливе. Наші планети знаходяться поряд, тому що я живий там, де практично неможливо вижити. Допоможи нам вийти з «Азовсталі» до третьої країни. Якщо не ти – то хто? Підкажи», - зазначив Волина.

Він також просить усіх допомогти зробити так, щоб Маск побачив це звернення: «Говорять, що його завданням було надихнути людство, змусити повірити у неможливе. Він довів, що для нього не існує не вирішуваних завдань, що можливо все! Він ніколи не здається, як і ми! Нам потрібна підтримка надлюдини!

Сергій Волинський додав, що перебуваючи в нелюдських умовах, він звертався до Папи Римського, до світових лідерів і дипломатів всього світу. Звернення до Ілона Маска - це вимушений крик душі.

- Панове президенти, шановні дипломати, людство, якщо ви можете врятувати нас, то зробіть це! Всі слова вже були сказані. Кожна хвилина - це чиєсь життя! Світ повинен негайно перейти до дій! - сказав Сергій Волина. 


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Автор: Альона Душенко

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Теги: Азовсталь Маріуполь війна
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