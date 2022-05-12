Заблоковані на «Азовсталі» бійці звернулися по допомогу до Ілона Маска

Українські захисники, заблоковані російськими агресорами на «Азовсталі», звернулися по допомогу до засновника компанії SpaceX Ілона Маска. Про це у фейсбуці написав Сергій Волинський (Волина), командир підрозділу 36-ї бригади морської піхоти України. Він наголосив, що створив аккаунт у Твіттері, лише для того, щоб звернутися до Ілона Маска.
Він також просить усіх допомогти зробити так, щоб Маск побачив це звернення: «Говорять, що його завданням було надихнути людство, змусити повірити у неможливе. Він довів, що для нього не існує не вирішуваних завдань, що можливо все! Він ніколи не здається, як і ми! Нам потрібна підтримка надлюдини!
Сергій Волинський додав, що перебуваючи в нелюдських умовах, він звертався до Папи Римського, до світових лідерів і дипломатів всього світу. Звернення до Ілона Маска - це вимушений крик душі.
№ 18 від 5 травня 2022Читати номер