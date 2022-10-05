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Кременчук, Воїни світла

На День вчителя загинув учитель з Горішніх Плавнів Павло Кириленко, який боронив Україну на фронті

Сьогодні, 09:32 Переглядів: 36

 

Де і коли поховають воїна — наразі не відомо 

Захищаючи Україну, загинув вчитель історії полтавської гімназії №35 Павло Кириленко. Солдат Павло Кириленко загинув 2 жовтня поблизу села Шийківка Харківської області. Це сталося внаслідок вибуху невизначеного предмета під час проведення інженерної розвідки та саперних робіт.

Павло Кириленко народився 28 червня 1991 року у Горішніх Плавнях. Закінчив факультет історії та географії Полтавського національного педагогічного університету, де навчався впродовж 2008-2013 років. Потім навчав дітей у школі в Полтаві, а з початком повномасштабної війни пішов на фронт добровольцем. 

— З невимовним сумом і болем повідомляємо про трагічну загибель учителя історії гімназії №35, великого патріота своєї країни, чудової людини й нашого дорогого колеги Кириленка Павла Сергійовича. Пішовши добровільно в лави ЗСУ, він мужньо боронив українські землі від російських загарбників. На жаль, ніхто не знає, що буде завтра. Його життя обірвалося раптово та стало для нас сильним ударом. У нашій пам’яті й серцях, він назавжди залишиться героєм! Щиро співчуваємо рідним і близьким Павла Сергійовича. Світла пам’ять герою, — йдеться у повідомленні полтавської гімназії. 
У студентські роки цікавився історією національно-визвольної боротьби українців періоду Другої світової війни. З власної ініціативи написав курсову роботу про створення та діяльність Української Повстанської Армії.
Павло Кириленко працював за обраним фахом. Він був учителем історії полтавської гімназії № 35 та улюбленцем учнівського та педагогічного колективів. З початком повномасштабної війни ступив добровольцем до лав Збройних Сил України.
— Не варто боятися смерті, всі ми колись помремо. Варто боятися безцільно прожитого життя. Краще обладунки воїна, аніж нашийник раба. Слава Україні!». У боротьбі за існування та незалежність України Павло Кириленко поклав власне життя, — написав на своїй сторінці у фейсбуці Павло Кириленко. 
 А як історик, нагадував у записі від 15 липня: «Хто забуває Історію, тому виправляють Географію». Історики як ніхто інший знають, за що воюють, які цінності та ідеали захищають.
 
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Автор: Альона Душенко
Теги: війна воїни світла
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