Молодь Кременчука та ВПО запрошують на третій потік онлайнового проєкту «Єдина Україна»

Молодь Кременчука та внутрішніх переселенців запрошують взяти участь у просвітницькому проєкті «Єдина Україна» від Міністерства молоді та спорту, спрямованому на формування української громадянської ідентичності у громадян України.
За інформацією Мінмолодьспорту, програма проєкту розрахована на 14 днів онлайн-навчання, насичена живими дискусіями, змістовними, а головне короткими, лекціями, тренінгами, обговоренням. Учасників чекають кращі історики України з Університету Григорія Сковороди в Переяславі, відомі українські особистості, які творять майбутнє України.
Онлайнові заходи розпочнуться 17 жовтня. Реєстрація за посиланням.
Партнерами другого потоку проєкту «Єдина Україна» були:
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№ 38 від 22 вересня 2022Читати номер