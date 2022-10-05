Молодь Кременчука та ВПО запрошують на третій потік онлайнового проєкту «Єдина Україна»

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Проєкт для тих, хто хоче навчитися розрізняти пропаганду від історичної правди

Молодь Кременчука та внутрішніх переселенців запрошують взяти участь у просвітницькому проєкті «Єдина Україна» від Міністерства молоді та спорту, спрямованому на формування української громадянської ідентичності у громадян України.

За інформацією Мінмолодьспорту, програма проєкту розрахована на 14 днів онлайн-навчання, насичена живими дискусіями, змістовними, а головне короткими, лекціями, тренінгами, обговоренням. Учасників чекають кращі історики України з Університету Григорія Сковороди в Переяславі, відомі українські особистості, які творять майбутнє України.

- Також у межах проєкту обговорюватимуться імідж України у світі сьогодні та як з ним працювати для нашого мирного завтра, - повідомили у міністерстві.

Онлайнові заходи розпочнуться 17 жовтня. Реєстрація за посиланням.

Партнерами другого потоку проєкту «Єдина Україна» були: