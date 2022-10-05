У Кременчуці вагітні наглядаються безоплатно у 4 комунальних лікарнях

Розповідаємо, куди звертатися
У Кременчуці, як і в усій Україні, медичний нагляд за вагітністю безоплатний, адже його покриває державна Програма медичних гарантій. Про це повідомили у Національній службі здоров'я України.
Для цього потрібно звернутися до гінеколога у заклад охорони здоров'я, який має договір з НСЗУ за пакетом «Ведення вагітності в амбулаторних умовах».
Послуги, які надаються вагітним українкам безоплатно в межах цього пакету:
- спостереження акушера-гінеколога, обстеження, консультації, лікувально-профілактичні заходи;
- усі необхідні лабораторні дослідження (розгорнутий аналіз крові, сечі, дослідження на інфекції та віруси, біохімічний аналіз крові, мікроскопічні та цитологічні обстеження тощо);
- інструментальні дослідження (УЗД, кардіограма, кардіотокографія тощо);
- неінвазивна діагностика для виявлення факторів ризику для здоров'я жінки;
- профілактика ускладнень під час вагітності та після пологів тощо.
- Потрапити до гінеколога безоплатно можна як за направленням лікаря, так і без. Головна умова - декларація з сімейним лікарем, - заявили в НСЗУ.
У Кременчуці 4 лікарні мають договори з НСЗУ за пакетом «Ведення вагітності в амбулаторних умовах»:
- КНМП «Кременчуцька міська лікарня «Правобережна»
вул. Генерала Манагарова, 9
067 350 14 30
- КНМН «Кременчуцька міська лікарня планового лікування»
просп. Полтавський, 40
050 973 96 81
0536 75 87 46
- КНМП «Кременчуцький перинатальний центр ІІ рівня»
- вул. Івана Мазепи, 17
067 383 82 72
- вул. Київська, 14
067 463 03 34
- КНМП «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька»
просп. Лесі Українки, 80
063 337 81 05
0536 75 88 60
Якщо ж пацієнтка потребує госпіталізації, то гінеколог направляє її в стаціонар. Там надається уся необхідна меддопомога безоплатно в рамках стаціонарного пакета.
Раніше ми писали про те, що робити, якщо у лікарні «просять» заплатити за безоплатні послуги.