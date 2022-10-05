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Кременчук, Здоров'я

У Кременчуці вагітні наглядаються безоплатно у 4 комунальних лікарнях

Сьогодні, 08:29 Переглядів: 119

 

Розповідаємо, куди звертатися

У Кременчуці, як і в усій Україні, медичний нагляд за вагітністю безоплатний, адже його покриває державна Програма медичних гарантій. Про це повідомили у Національній службі здоров'я України.

Для цього потрібно звернутися до гінеколога у заклад охорони здоров'я, який має договір з НСЗУ за пакетом «Ведення вагітності в амбулаторних умовах».

Послуги, які надаються вагітним українкам безоплатно в межах цього пакету:

  • спостереження акушера-гінеколога, обстеження, консультації, лікувально-профілактичні заходи;
  • усі необхідні лабораторні дослідження (розгорнутий аналіз крові, сечі, дослідження на інфекції та віруси, біохімічний аналіз крові, мікроскопічні та цитологічні обстеження тощо);
  • інструментальні дослідження (УЗД, кардіограма, кардіотокографія тощо);
  • неінвазивна діагностика для виявлення факторів ризику для здоров'я жінки;
  • профілактика ускладнень під час вагітності та після пологів тощо.
- Потрапити до гінеколога безоплатно можна як за направленням лікаря, так і без. Головна умова - декларація з сімейним лікарем, - заявили в НСЗУ.

У Кременчуці 4 лікарні мають договори з НСЗУ за пакетом «Ведення вагітності в амбулаторних умовах»:

  • КНМП «Кременчуцька міська лікарня «Правобережна»
    вул. Генерала Манагарова, 9
    067 350 14 30
  • КНМН «Кременчуцька міська лікарня планового лікування»
    просп. Полтавський, 40
    050 973 96 81
    0536 75 87 46
  • КНМП «Кременчуцький перинатальний центр ІІ рівня»
    - вул. Івана Мазепи, 17
      067 383 82 72
    - вул. Київська, 14
      067 463 03 34
  • КНМП «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька»
    просп. Лесі Українки, 80
    063 337 81 05
    0536 75 88 60

Якщо ж пацієнтка потребує госпіталізації, то гінеколог направляє її в стаціонар. Там надається уся необхідна меддопомога безоплатно в рамках стаціонарного пакета.

Раніше ми писали про те, що робити, якщо у лікарні «просять» заплатити за безоплатні послуги.

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: pexels.com
Теги: вагітність обстеження безоплатна медицина програма медичних гарантій безоплатно послуги довідник
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