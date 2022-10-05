У Кременчуці вагітні наглядаються безоплатно у 4 комунальних лікарнях

Сьогодні, 08:29 Переглядів: 119

У Кременчуці, як і в усій Україні, медичний нагляд за вагітністю безоплатний, адже його покриває державна Програма медичних гарантій. Про це повідомили у Національній службі здоров'я України.

Для цього потрібно звернутися до гінеколога у заклад охорони здоров'я, який має договір з НСЗУ за пакетом «Ведення вагітності в амбулаторних умовах».

Послуги, які надаються вагітним українкам безоплатно в межах цього пакету:

спостереження акушера-гінеколога, обстеження, консультації, лікувально-профілактичні заходи;

усі необхідні лабораторні дослідження (розгорнутий аналіз крові, сечі, дослідження на інфекції та віруси, біохімічний аналіз крові, мікроскопічні та цитологічні обстеження тощо);

інструментальні дослідження (УЗД, кардіограма, кардіотокографія тощо);

неінвазивна діагностика для виявлення факторів ризику для здоров'я жінки;

профілактика ускладнень під час вагітності та після пологів тощо.

- Потрапити до гінеколога безоплатно можна як за направленням лікаря, так і без. Головна умова - декларація з сімейним лікарем, - заявили в НСЗУ.

У Кременчуці 4 лікарні мають договори з НСЗУ за пакетом «Ведення вагітності в амбулаторних умовах»:

КНМП «Кременчуцька міська лікарня «Правобережна»

вул. Генерала Манагарова, 9

067 350 14 30

вул. Генерала Манагарова, 9 067 350 14 30 КНМН «Кременчуцька міська лікарня планового лікування»

просп. Полтавський, 40

050 973 96 81

0536 75 87 46

просп. Полтавський, 40 050 973 96 81 0536 75 87 46 КНМП «Кременчуцький перинатальний центр ІІ рівня»

- вул. Івана Мазепи, 17

067 383 82 72

- вул. Київська, 14

067 463 03 34

- вул. Івана Мазепи, 17 067 383 82 72 - вул. Київська, 14 067 463 03 34 КНМП «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька»

просп. Лесі Українки, 80

063 337 81 05

0536 75 88 60

Якщо ж пацієнтка потребує госпіталізації, то гінеколог направляє її в стаціонар. Там надається уся необхідна меддопомога безоплатно в рамках стаціонарного пакета.

Раніше ми писали про те, що робити, якщо у лікарні «просять» заплатити за безоплатні послуги.