Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС відкрив складальне виробництво автомобілів марки DAYUN
Микола Корецький
Як пройшло святкування храмового свята Свято-Успенського Храму та хто придумав «Московський патріархат»
Віктор КРУК
Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон
Микола Корецький
Свято-Успенський кафедральний собор в день Успіння Пресвятої Богородиці відзначив своє 145-річчя
Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Кременчук, Споживач, Україна, Світ

В Україні збільшили розмір щомісячних компенсацій за догляд за потерпілими на виробництві

Сьогодні, 07:09 Переглядів: 147

  

Це пов'язано зі зростанням мінімальної заробітної плати

В Україні збільшили мінімальний розмір витрат на медичний та сторонній догляд за потерпілими на виробництві, які компенсуються з Фонду соціального страхування України. Про це повідомили у ФССУ.

Виплати за цим напрямом збільшились у зв’язку зі зростанням з 1 жовтня розміру мінімальної заробітної плати з 6 500 грн до 6 700 гривень.

- Медико-соціальні послуги фінансуються Фондом, аби забезпечити людину, яка набула інвалідності, необхідною допомогою – від щоденних візитів медичного персоналу для проведення процедур до сторонньої допомоги в побутових справах, як-от приготування та приймання їжі. Ці виплати здійснюються для осіб з інвалідністю, яким МСЕК визначена відповідна потреба, щомісячно, - зазначили у ФССУ.

Тож з 1 жовтня для усіх потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, які потребують догляду чи допомоги в побутовому обслуговуванні, розмір компенсацій витрат від ФССУ на медико-соціальні послуги щомісяця складає:

  • спеціальний медичний догляд - 6 700 грн (розмір мінімальної заробітної плати);
  • постійний сторонній догляд  - 3 350 грн (розмір половини мінімальної заробітної плати);
  • побутове обслуговування - 1 675 грн (розмір чверті мінімальної заробітної плати).

Раніше ці витрати становили 6 500 грн, 3 250 грн і 1 625 грн відповідно.

Зазначені виплати здійснюються у наступному місяці за попередній, тож підвищені виплати за жовтень потерпілі на виробництві отримають у листопаді.

Раніше ми писали про те, що з 1 жовтня у деяких пенсіонерів збільшаться виплати та чому варто оцифрувати трудові книжки.

0
Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: fssu.gov.ua
Теги: компенсація виплати допомога догляд Фонд соціального страхування
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 38 від 22 вересня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 37 від 15 вересня 2022

№ 36 від 8 вересня 2022

№ 35 від 1 вересня 2022

№ 34 від 26 серпня 2022

№ 33 від 18 серпня 2022

№ 32 від 11 серпня 2022

№ 31 від 4 серпня 2022

№ 30 від 28 липня 2022

№ 29 від 21 липня 2022

№ 28 від 14 липня 2022

№ 27 від 7 липня 2022

№ 26 від 30 червня 2022

Всі pdf

Вверх