В Україні збільшили розмір щомісячних компенсацій за догляд за потерпілими на виробництві

Сьогодні, 07:09 Переглядів: 147

В Україні збільшили мінімальний розмір витрат на медичний та сторонній догляд за потерпілими на виробництві, які компенсуються з Фонду соціального страхування України. Про це повідомили у ФССУ.

Виплати за цим напрямом збільшились у зв’язку зі зростанням з 1 жовтня розміру мінімальної заробітної плати з 6 500 грн до 6 700 гривень.

- Медико-соціальні послуги фінансуються Фондом, аби забезпечити людину, яка набула інвалідності, необхідною допомогою – від щоденних візитів медичного персоналу для проведення процедур до сторонньої допомоги в побутових справах, як-от приготування та приймання їжі. Ці виплати здійснюються для осіб з інвалідністю, яким МСЕК визначена відповідна потреба, щомісячно, - зазначили у ФССУ.

Тож з 1 жовтня для усіх потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, які потребують догляду чи допомоги в побутовому обслуговуванні, розмір компенсацій витрат від ФССУ на медико-соціальні послуги щомісяця складає:

спеціальний медичний догляд - 6 700 грн (розмір мінімальної заробітної плати);

постійний сторонній догляд - 3 350 грн (розмір половини мінімальної заробітної плати);

побутове обслуговування - 1 675 грн (розмір чверті мінімальної заробітної плати).

Раніше ці витрати становили 6 500 грн, 3 250 грн і 1 625 грн відповідно.

Зазначені виплати здійснюються у наступному місяці за попередній, тож підвищені виплати за жовтень потерпілі на виробництві отримають у листопаді.

Раніше ми писали про те, що з 1 жовтня у деяких пенсіонерів збільшаться виплати та чому варто оцифрувати трудові книжки.