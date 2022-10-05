В Україні збільшили розмір щомісячних компенсацій за догляд за потерпілими на виробництві

В Україні збільшили мінімальний розмір витрат на медичний та сторонній догляд за потерпілими на виробництві, які компенсуються з Фонду соціального страхування України. Про це повідомили у ФССУ.
Виплати за цим напрямом збільшились у зв’язку зі зростанням з 1 жовтня розміру мінімальної заробітної плати з 6 500 грн до 6 700 гривень.
Тож з 1 жовтня для усіх потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, які потребують догляду чи допомоги в побутовому обслуговуванні, розмір компенсацій витрат від ФССУ на медико-соціальні послуги щомісяця складає:
Раніше ці витрати становили 6 500 грн, 3 250 грн і 1 625 грн відповідно.
Зазначені виплати здійснюються у наступному місяці за попередній, тож підвищені виплати за жовтень потерпілі на виробництві отримають у листопаді.
Раніше ми писали про те, що з 1 жовтня у деяких пенсіонерів збільшаться виплати та чому варто оцифрувати трудові книжки.
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№ 38 від 22 вересня 2022Читати номер