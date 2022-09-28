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З 1 жовтня у деяких пенсіонерів збільшаться виплати: чому варто оцифрувати трудові книжки

Сьогодні, 20:35 Переглядів: 294

 

Перерахунок проведуть в автоматичному режимі – звертатися нікуди не треба

З 1-го жовтня в Україні проведуть перерахунки пенсій для деяких категорій пенсіонерів.

Про це сьогодні на брифінгу у Кременчуцькій районній військовій адміністрації розповів начальник відділу обслуговування громадян №7 Головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області Роман Ареп’єв.

За його словами, перерахунок пенсій для тих, кому виповнилося 65 років, зроблять через зміну розміру мінімальної заробітної плати з 6 500 грн до 6 700 грн.

— Розрахунки мінімальної пенсії для них робляться, як 40% від мінімальної зарплати. Мінімалка зростає на 200 грн — відповідно на 40% від цієї суми, або 80 грн зросте і мінімальна пенсія — з 2600 до 2680 грн, — зазначив Роман Ареп’єв.

Він нагадав, що в Україні встановлені доплати пенсіонерам, яким виповнилося 70 років — в розмірі 300 грн, 80 років — 400 грн, а кому 85 років – 500 грн.

Мінімальна пенсія за наявності повного страхового стажу для 70-річних і старше пенсіонерів встановлюється на рівні 3000 грн. Також збільшуються мінімальні пенсії по інвалідності, призначених відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».

— Перерахунок пенсій буде здійснено в автоматичному режимі. Людям приходити до нас не потрібно, — додав Роман Ареп’єв.

Він зазначив, що з 1 грудня 2022 року пенсії будуть перераховані усім пенсіонерам у зв’язку зі збільшенням мінімального прожиткового рівня.

Роман Ареп’єв окремо наголосив на тому, що усім громадянам варто зберігати свої трудові книжки не тільки в паперовому, а й в оцифрованому вигляді. І краще, якщо оцифровані трудові книжки будуть передані ще й до органів Пенсійного фонду.

На питання, як це зробити працівникам, трудові книжки яких зберігаються у відділах кадрів на підприємствах, він зазначив, що Пенсійний фонд наполегливо звертається до керівників усіх підприємств та установ з вимогою якнайшвидше це зробити.

— Через війну, масове переміщення людей, це питання стало дуже актуальним. Щоб люди мали змогу реалізувати своє право на пенсію та не втратили страховий стаж через пошкодження чи втрату трудових книжок, — зазначив Роман Ареп’єв.

Нагадаємо, органи соціального захисту населення передають частину своїх функцій Пенсійному фонду України.

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Автор: Віктор Крук
Теги: ПФУ трудові книжки пенсії перерахунок
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