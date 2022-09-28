З 1 жовтня у деяких пенсіонерів збільшаться виплати: чому варто оцифрувати трудові книжки

З 1-го жовтня в Україні проведуть перерахунки пенсій для деяких категорій пенсіонерів.
Про це сьогодні на брифінгу у Кременчуцькій районній військовій адміністрації розповів начальник відділу обслуговування громадян №7 Головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області Роман Ареп’єв.
За його словами, перерахунок пенсій для тих, кому виповнилося 65 років, зроблять через зміну розміру мінімальної заробітної плати з 6 500 грн до 6 700 грн.
Він нагадав, що в Україні встановлені доплати пенсіонерам, яким виповнилося 70 років — в розмірі 300 грн, 80 років — 400 грн, а кому 85 років – 500 грн.
Мінімальна пенсія за наявності повного страхового стажу для 70-річних і старше пенсіонерів встановлюється на рівні 3000 грн. Також збільшуються мінімальні пенсії по інвалідності, призначених відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».
Він зазначив, що з 1 грудня 2022 року пенсії будуть перераховані усім пенсіонерам у зв’язку зі збільшенням мінімального прожиткового рівня.
Роман Ареп’єв окремо наголосив на тому, що усім громадянам варто зберігати свої трудові книжки не тільки в паперовому, а й в оцифрованому вигляді. І краще, якщо оцифровані трудові книжки будуть передані ще й до органів Пенсійного фонду.
На питання, як це зробити працівникам, трудові книжки яких зберігаються у відділах кадрів на підприємствах, він зазначив, що Пенсійний фонд наполегливо звертається до керівників усіх підприємств та установ з вимогою якнайшвидше це зробити.
Нагадаємо, органи соціального захисту населення передають частину своїх функцій Пенсійному фонду України.
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№ 38 від 22 вересня 2022Читати номер