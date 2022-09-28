Органи соціального захисту населення передають частину своїх функцій Пенсійному фонду

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Управління соціального захисту населення вже з 1 жовтня передає частину своїх функцій та повноважень відділенням Пенсійного фонду України.

Про це сьогодні на брифінгу в Кременчуцькій районній військовій адміністрації розповів начальник відділу обслуговування громадян №7 (сервісний центр) Головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області Роман Ареп’єв.

— Пенсійний фонд вже з 1-го жовтня буде виплачувати житлові субсидії та пільги, а з 1-го грудня цими питаннями ми будемо займатися у повному обсязі — їх призначенням та перерахуванням. Але хвилюватися не варто — люди не залишаться без пільг та субсидій. Все відбуватиметься автоматично і ніхто цього навіть не помітять, — пояснив Роман Ареп’єв.

За його словами, таке рішення Кабміну обумовлено тим, що ПФУ є єдиними державним органом, який має відповідну електронну базу та обслуговує громадян екстериторіально — без прив’язки до місця проживання. Такий принцип хочуть розповсюдити й на призначення та виплату субсидій та пільг.

Роман Ареп’єв розповів, що з 2019 року усі територіальні органи ПФУ переформовані у відділення обслуговування громадян (сервісні центри) Головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області. Заяви за призначенням чи перерахунком пенсій можна подавати як безпосередньо до відділень (сервісних центрів), так і до ЦНАПу, через вебпортал ПФУ, або через додаток «Дія».

— Більшість, близько 90% людей, документи подають безпосередньо до відділень. А от жителі з інших областей — через портал ПФУ чи «Дію». Особливо з окупованих територій, бо іншого способу у них немає, — зазначив Роман Ареп’єв.

Серед проблем, які виникнуть у відділень обслуговування громадян ПФУ в Кременчуці — приміщення для розміщення нових працівників та зберігання архівних справ пільговиків та отримувачів субсидій.

Як повідомив начальник управління соціального захисту населення Кременчуцької РДА Віктор Приходько, до 1-го грудня потрібно передати понад 26 тисяч особистих справ по субсидіях та понад 36 тисяч справ по пільгах.

Минулого року у підвальному приміщенні відділу обслуговування громадян №7 на Першому Занасипу зробили капітальний ремонт для зберігання архіву.

— Ми тоді розраховували лише на свої архівні справи. Тепер до них додається ще понад 60 тисяч нових справ. У підвалі є ще приміщення, але їх потрібно теж відремонтувати, — додав Роман Ареп’єв.

Окрім цього, є проблеми з тим, де розміщувати нових працівників, які будуть займатися нарахуванням та виплатами пільг та субсидій.

— У нашому приміщенні на Великій Набережній зараз знаходиться два відділення. Наше і відділення №6, яке переїхала з приміщення на Пивзаводі. З початком війни до нас прибуло 27 колег з інших областей, які виконують свої завдання. Тепер треба буде ще десь розміщувати нових працівників, які будуть займатися пільгами та субсидіями, — зауважив він.

Як повідомив начальник управління соцзахисту населення Кременчуцької РДА Віктор Приходько, нарахуванням та виплатами субсидій і пільг в його управлінні займалися 20 працівників. Їх планують перевести в інші відділи, зокрема ті, що займаються реєстрацією та виплатами держдопомоги вимушеним переселенцям. Питання щодо їх переведення до органів ПФУ поки не ставиться.

Нагадаємо, 16 вересня 2022 року Кабмін прийняв постанову №1041 «Про надання субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу Пенсійним фондом України».

Цією постановою передбачено, що з 1 жовтня Пенсійний фонд буде займатись виплатою субсидій та пільг, які призначені органами соціального захисту населення. А з 1 грудня — займатись ще і їх призначенням.